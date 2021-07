El cambio climático, una oportunidad para la Argentina

El Acuerdo de París de diciembre 2015 y los documentos del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de 2018 y 2019 instalan en la sociedad la gravedad de la situación de la atmósfera y sus gases de efecto invernadero. La crisis del Covid 19 pareció ser una nueva excusa para que la humanidad no se ocupe del tema cambio climático, como ocurrió con el Protocolo de Kyoto, cuya renovación no fue acordada en 2012 a causa de la crisis económica global de 2008.

Sin embargo, desde las principales entidades de la sociedad civil que reúnen toda clase de visiones, ideologías e intereses económicos y no económicos se fue consolidando la visión que este tema es prioridad absoluta. Este movimiento multisectorial sigue tomando fuerza y así muchos países y empresas fueron tomando compromisos de lograr emisiones netas cero para 2050 y grandes reducciones para 2030.

La crisis climática ha llegado a un nivel de gravedad tal que hoy para cumplir con el acuerdo de París es necesario disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera drástica y al mismo tiempo proceder a retirar o secuestrar una cantidad muy importante del CO2 que está en la atmósfera.

La Argentina debe disminuir sus emisiones. Sin embargo, podría hacer una gran contribución al mundo a partir del secuestro de carbono en sus múltiples ecosistemas promoviendo su restauración, atrayendo inversiones y generando empleo en todo nuestro amplio territorio.

*Martín Fraguío es Director de Carbon Group Agro-Climatic Solutions

por Martín Fraguío*