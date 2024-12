"El oxígeno es necesario para la vida y la felicidad para una buena vida"

Rajesh K. Pillania es un investigador ganador de múltiples premios y un solicitado profesor, formador y consultor en felicidad, estrategia, innovación y humor. Es el principal investigador y formador sobre felicidad en la India, conocido popularmente como el gurú de la felicidad de la India. Escribió múltiples columnas para los medios de comunicación, 14 libros e informes sobre la felicidad. Su experiencia académica y de investigación incluye la University Business School de la Panjab University; Indian Institute of Management Kozhikode; R. H. Smith School of Business, University of Maryland (EE.UU.); Harvard University, entre otros. Es profesor de Estrategia en el Management Development Institute (IMD) en Suiza. Durante una estancia de trabajo e investigación mantuvo un diálogo con Noticias.

Noticias: Pregunta simple para una respuesta compleja: ¿qué es la felicidad?

Rajesh Pillania: Estamos hablando de economía y de la vida en sociedad. Entonces mi propósito o enfoque de mi investigación es simplificar la noción de felicidad porque hay muchas definiciones de felicidad. Yo defino la felicidad de una manera muy simple. La felicidad es el equilibrio correcto entre tres cosas: tener el placer correcto en la vida, un propósito y servicio social. Así que el equilibrio correcto entre estas tres cosas. Esta es una definición general que es aplicable a la mayoría de nosotros. Pero todos somos diferentes. Y la felicidad es algo muy personal. Así que necesito mirar mi propia vida y descubrir cuál es mi placer, cuál es mi propósito, cuál es mi forma de servicio social y definir mi propia felicidad personal. Sí. Y ahora míralo desde una perspectiva que estás tratando de mirar, desde una perspectiva económica o desde una perspectiva de vida personal. Así que lo veo así, todos nosotros queremos menos dolor, más ganancia.

N: Y en concreto, ¿cómo bajamos al terreno el concepto de felicidad?

RP: Como seres humanos, como empresas, las empresas quieren menos pérdidas y más ganancias. Los países quieren un mayor crecimiento del PBI y menos recesión. Pero a un nivel abstracto, todos queremos más ganancias y menos dolor. Y en general, a nivel individual, pensamos en tres cosas: en nuestro trabajo, en la forma en que ganamos dinero y en la forma en que generamos impacto. En nuestra salud física y mental; en nuestras relaciones, familiares, sociales, en el lugar de trabajo y en la sociedad. Y la investigación de los últimos 40 años muestra que cuando somos felices, somos más productivos e innovadores. Por lo tanto, nuestro trabajo es mejor. Cuando somos felices, tenemos menos estrés. Y el estrés es nuestro asesino silencioso número uno, según la OMS. Así que tenemos menos estrés, por lo que nuestra salud es mejor. Y cuando somos felices, estamos de buen humor, nos relacionamos mejor con las personas, escuchándolas y respetándolas. Ahora bien, estas tres cosas, podemos analizarlas a nivel individual, a nivel de empresa, a nivel de economía e incluso a nivel de país. Entonces, a nivel individual, cuando estoy feliz, mi trabajo es mejor, mis relaciones son mejores, mi salud es mejor. Por lo general, digo que el oxígeno es necesario para la vida y la felicidad es necesaria para una buena vida. Salud, buenas relaciones, buen trabajo.

N: ¿Qué impacto tiene en el aspecto económico?

RP: En una empresa, ¿qué es lo que quiere? Menos pérdidas y más ganancias. Y a nivel de empresa, básicamente hay dos tipos de estrategia: o se reducen los costos o se diferencian. Y con la felicidad, la productividad de las personas mejora y la innovación mejora. Así que también podemos reducir los costos y también podemos diferenciarnos. Y eso es bueno para la empresa. En segundo lugar, si las personas que trabajan en la empresa están felices, su salud es mejor, por lo que habrá menos bajas por enfermedad y menos costos de seguro. Y tercero, la empresa necesita trabajar en conjunto. En una empresa, las personas necesitan trabajar juntas. Y si las personas están felices, serán mejores jugadores de equipo. Serán buenos en la construcción de relaciones. Así que es bueno para la empresa. Ahora podemos agregarlo a nivel económico. Cuando los individuos y las organizaciones en la economía están felices, a nivel individual, el individuo es más productivo, más innovador, más saludable, mejores relaciones. A nivel de organización, mejor productividad, más innovación, menos costos en términos de problemas de salud de los empleados, mejores relaciones dentro de la empresa, más jugadores de equipo.

Entonces, agregamos los dos. A nivel económico, como país, podemos tener más productividad, más innovación, menos gasto en reclamaciones de seguros y tal vez mejores relaciones cordiales entre los ciudadanos.

N: Hay una frase en administración de empresas y también en economía: no se puede controlar lo que no se puede medir. ¿Cómo se puede medir la felicidad? ¿Cuáles son los indicadores?

RP: Una de las mejores y más simples formas de medir la felicidad es que el propio individuo es la persona más calificada para saber si es feliz o no. Así que usamos una la escala de Cantril, creada por un economista, Hadley Cantril (1906-1969). Así que es una escala de 0 a 10, en la que 0 es la peor vida posible y 10, la mejor. Así que le pedimos a la persona que se califique a sí misma entre la peor vida posible que puede tener y la mejor vida posible. Y la persona puede darse cualquier puntuación de 0 a 10. Así que esta es una forma muy eficaz de medir la felicidad porque, como en la democracia, creemos que la persona es el mejor juez para votar. También podemos hacerlo a nivel de empresa pidiendo a las personas que se califiquen a sí mismas y luego agregando la puntuación. Y lo mismo se puede hacer a nivel de país. De hecho, el Informe Mundial de la Felicidad utiliza la misma escala simple. Sí. Así que esta es mi respuesta breve.

N: Usted es de la India, un país enorme y el más poblado del mundo, pero también con mucha pobreza. En Argentina también tenemos pobreza, el 45% de la población vive por debajo de la línea. ¿Cómo se puede hablar de felicidad con esas cifras impactantes?

RP: Estoy de acuerdo, la India es un país enorme, tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Pero en los últimos 15 o 20 años, tal vez más de 300 millones de personas han salido de la pobreza. Así que la India está creciendo. Y lo mejor de la India es que alrededor del 65% de la población tiene menos de 30 años, 30 o 35. Y la historia demuestra que cuando la población es joven, los países crecen mucho más rápido, porque son jóvenes que tienen aspiraciones y están dispuestos a trabajar duro y hacen avanzar la economía.

N: ¿Más riqueza es igual a más felicidad?

RP: La investigación muestra que el dinero solo puede reducir o eliminar nuestra infelicidad, que se basa en la falta de cosas físicas. No tengo, por ejemplo, una casa o un paño y alguien me da dinero. Entonces mi infelicidad o tristeza por la falta de esas cosas desaparecerá. Pero si alguien me da más dinero y compro una casa más, mi felicidad no se duplicará. Las investigaciones demuestran que el dinero es necesario para las necesidades básicas de la vida. Si no las tengo, me sentiré triste por falta de ellas. Pero, además, existe una relación inversa entre dinero y felicidad: más dinero trae más infelicidad. Así que esa es la primera parte de mi respuesta: que el dinero no es lo único.

El camino hacia la felicidad se basa en una cantidad mínima de dinero. Y la segunda parte es que, si queremos sacar a la gente de la pobreza, ¿cuáles son las formas? Mi sugerencia es que nos centremos en la felicidad, porque las investigaciones de los últimos 40 años muestran que cuando uno es feliz, es más productivo, más innovador, tiene mejor salud y mejores relaciones. Y para lograr toda esta felicidad, no se necesita dinero, se necesita una cantidad básica de dinero para satisfacer las necesidades básicas. Y si se atienden esas necesidades, se puede ser feliz. Y cuando uno es una persona más feliz, con mayor innovación, mayor productividad, mejor salud, mejores relaciones, también está en mejor posición para luchar contra la pobreza.

N: Una relación directa, entonces…

RP: Un famoso economista estadounidense, creo que en los años 70 planteó esta paradoja: más dinero no trae necesariamente más felicidad, sino más infelicidad. Sí, porque se pueden tomar algunos indicadores, alguna proporción sobre la cantidad de personas que se suicidaron, por ejemplo, o cuando dijeron que no tenían esperanza y todo eso, en el caso de los jóvenes.

N: En nuestro país, tenemos muchos problemas y una economía errática. ¿Y qué impacto puede tener esa incertidumbre en la felicidad?

RP: Estoy aquí desde el 10 de noviembre, un lapso muy corto para hacer una declaración sobre un país tan grande con tanta historia y cultura y tantas cosas. Así que voy por ahí, hablo con gente al azar, les hago preguntas estúpidas y trato de averiguar qué los hace felices y qué infelices. Y hasta ahora, creo que he conocido a unas 180 personas, aproximadamente. Y la gente habla de dificultades económicas, pero nadie dice que el dinero los haga felices. Cuando les pregunté, les hice una pregunta diferente: ¿qué te hace feliz? Creo que tal vez una o dos personas mencionaron el dinero de 180. Cuando pregunté qué hace infeliz a alguien, algunas personas hablaron sobre la situación económica. Pero en la felicidad, la gente habla de otras cosas. También les pregunto cuál es su consejo para una persona joven de 20 años. Ni siquiera una persona mencionó centrarse en el dinero. Nadie. Creo que la gente está leyendo mucho aquí y pensando mucho. Y le dan mucha importancia a la libertad. Entonces, cuando les pregunto qué los hace felices, muchos de ellos hablan de libertad, libertad para hacer lo que quieren hacer. Y cuando les pregunto, ¿cuál es su sugerencia para alguien de 20 años sobre la felicidad, un gran número de personas hablan de escucharse a sí mismo, seguir su corazón y hacer más lo que quiera con su vida. Estoy descubriendo que hay muchas personas que priorizan su propia libertad. Todo esto también coopera con otras investigaciones que indican que el dinero, la falta de dinero, puede hacer que uno sea infeliz en lo que respecta a las necesidades básicas.

N: ¿Y qué le llamó la atención?

RP: ¡Encuentro tantas cosas buenas aquí! Por ejemplo, la vibra positiva que tiene la gente. No hablo castellano y trato de usar traductor online a veces, pero la gente es muy paciente. Y están dispuestos a hablar. Algunas de mis preguntas son estúpidas. Incluso ellos están dispuestos a tolerarlas y a cooperar. Es un país increíble. Y el amor por la fiesta, salir tarde en la noche. ¡Es increíble! Por ejemplo, fui a una lección de tango en Palermo. Y alrededor de la una, que ya era mi hora era de irme a la cama, cuando salía había gente que recién entraba. Me dijeron que la sesión duraba hasta las 4 o 5 de la mañana. La fiesta es importante y se refleja en ese espíritu de vivir la vida. Me encuentro con gente en los parques y también están hablando de la naturaleza o de tener un trabajo que te dé más tiempo para disfrutarla.

N: ¿Qué conclusiones saca de estas percepciones?

RP: Mi objetivo es principalmente entender la felicidad y cómo la felicidad y los negocios pueden ir de la mano. Mi formación es la de un profesor de gestión, estrategia e innovación. Y ahora estoy intentando unir la felicidad, la estrategia y la innovación porque se necesitan mutuamente. De hecho, las investigaciones demuestran que la sostenibilidad y la felicidad también son dos caras de la misma moneda. Las personas felices cuidan mejor el medio ambiente y cuando estamos en un mejor entorno, también somos más felices. ¡Es simple!