Hernán Lacunza analizó el “déficit” argentino y sostuvo que el gobierno no está holgado

Hernán Lacunza puso en duda la idea de un Estado “sobrado” de margen fiscal y lo hizo desde una advertencia técnica: depende qué se está midiendo cuando se comunica el resultado de las cuentas públicas. En un punteo de X, el exministro partió del número que exhibe el Gobierno, pero planteó que la “foto” cambia si se suman intereses devengados, instrumentos capitalizables y el ajuste por inflación. Su conclusión fue directa: “la foto de fin de 2025 y punto de partida hacia adelante muestra una situación fiscal… sin holguras”.

Lacunza arrancó por el dato oficial: “El superávit financiero oficial es 0,2% del PBI (base caja)”. Y enseguida marcó el contrapunto: “Computando los intereses devengados y no pagados durante la vida del bono (capitalizables, ajuste por CER) trocaría en déficit de 4% del PBI”. Es decir, el resultado se ve positivo cuando se mira lo efectivamente pagado y cobrado, pero cambia si se contabiliza el costo que se va acumulando dentro de la deuda.

En esa misma línea, propuso una tercera lectura para evitar que la inflación distorsione el diagnóstico: “Limpiando el efecto de inflación (intereses reales), el déficit bajaría a 1,2% del PBI”. El planteo es que no alcanza con ver devengados nominales en una economía inflacionaria: hay que separar cuánto es costo real y cuánto es efecto del régimen de precios.

El exministro también aclaró que el método del Gobierno no sería, por sí mismo, una anomalía: “El criterio ‘base caja’ oficial no es una práctica novedosa ni irregular, siempre se registró así en las cuentas públicas argentinas”. Pero advirtió por qué ahora el dato “se estira” más: “La diferencia ahora es más relevante porque el uso de instrumentos con intereses capitalizables se ha hecho más intensivo (Lecap, Boncap, duales, CER)”. Traducido: si crece la proporción de deuda que capitaliza intereses o se ajusta por inflación, la contabilidad por caja puede mostrar alivio presente a costa de compromisos futuros.

Ese movimiento se ve, según Lacunza, en una convergencia que no era habitual: “Por eso el resultado financiero oficial (+0,2% del PBI) ha venido convergiendo al primario (+1,4% del PBI, sin intereses)”. Y agregó el contraste histórico: “cuando en los últimos 10 años, la diferencia fue 2/2,5% del PBI (ahora solo 1,2%)”. El punto es que la distancia entre primario y financiero se achicó, y no necesariamente por una caída estructural del costo de intereses, sino por cómo se devengan y se pagan.

Sobre el frente de deuda en moneda dura, sumó un matiz que explica parte del “alivio” actual: “Los intereses de la deuda en dólares también son bajos (en 2025 apenas 3,26% anual del stock de deuda), por el bajo cupón de la reestructuración de 2020”. Pero lo empalmó con una advertencia hacia adelante: “Cuando se complete el reingreso al mercado voluntario de crédito internacional, los intereses serán mayores”. Y lo ejemplificó con una referencia concreta: “en la emisión local de diciembre el rendimiento fue 9,26%… puede presumirse inferior en el futuro, pero no 3%”.

Con esos elementos, Lacunza cerró con una doble idea: por un lado, “en la película 2024-25 las cuentas públicas mejoran sustantivamente en todas las formas de medición”; por el otro, que esa mejora no habilita triunfalismos sobre el margen disponible. “La foto de fin de 2025… muestra una situación fiscal… sin holguras (por ejemplo, para bajas más ambiciosas de impuestos) y con mayores exigencias de ahorro una vez que termine el proceso de normalización financiera”.

En síntesis: para Lacunza, hay mejora real respecto del pasado reciente, pero el debate no se termina en el “superávit” por caja. La carga de intereses devengados, el peso de instrumentos capitalizables y un eventual encarecimiento del crédito pueden volver más exigente el camino fiscal. Por eso su advertencia final apunta menos al balance de ayer y más al margen de mañana: “el gobierno no está holgado”.

