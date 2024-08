Lilita Carrió cuenta que la recesión afectó a su marca de ropa

“No tener déficit fiscal es el gran problema de todos los Estados”, destacó Elisa Carrió. En una entrevista con Nacho Girón en CNN, la dirigente de la Coalición Cívica analizo el ajuste económico que el gobierno libertario llevo a cabo en el primer semestre de gestión. “El tema es como. Si lo hacemos en que grado de desesperación por bajar a cero la inflación en octubre, que es imposible, me lleva a tomar otras medidas donde después puedo tener una devaluación y un choque de nuevo”, detalló la cofundadora de Cambiemos.

Siguiendo con el tópico económico, la ex legisladora explicó: “Si vos licuas todo y no pagas a nadie, no vas a tener déficit en tu casa. Pero le dejaste pagar al panadero, le dejaste de pagar al carnicero y le dejaste de pagar al que te corta el pasto. Por supuesto, vas a tener superávit. Ahora, sos un ladrón”. Con este planteo, Carrió apuntó directamente a la gestión de la cartera de Economía del gobierno, conducido por Luis Caputo.

El periodista indagó en su reportaje sobre By Lilitas, el emprendimiento de indumentaria femenina que Elisa Carrió desarrolló junto con su hija. “La crisis me pego mucho, 30 por ciento abajo o 40. Lo estamos viendo en la economía real. Hay que seguir, por eso hay que ampliar trabajos y ser muy solidario con los demás. El derrame de un montón de autónomos, hay un 20 por ciento de la población. Depende de la comida diaria de muchísima gente”, confesó la dirigente y concluyó: “Yo no veo de qué manera mejore los ingresos. Si no hay crecimiento, si el agro industrial no sale adelante y si no se dejan de jorobar con las retenciones lo que va ser fin de año”.

Ubicada en Exaltación de la Cruz, la empresa By Lilitas se distingue en el diseño de camisas, blusas, pantalones y zapatos para mujer. También accesorios, como carteras, aros, brazaletes, colgantes, anillos y collares. En la página, se detallan el estilo y confección de la ropa que es ideada por la líder de la Coalición Cívica y su hija. “Fiel a su estilo como dice siempre mi mamá, se anima a los colores vibrantes y a los estampados. Sin importar la talla. En By Lilitas su rol es el más importante, ella elige las telas y piensa los diseños de cada cápsula. Sin escatimar en tela, nuestros talles arrancan del 46 hasta talles especiales”, detallaron de la marca.

“El motor inicial de la marca fue la pasión que tiene mi madre por la ropa y por las telas, desde pequeña ella ideaba y confeccionaba sus prendas. Luego con el tiempo el tema recurrente era no encontrar talles con diseño a su gusto, por ese motivo desde hace años que ella opta por diseñar sus conjuntos y los confecciona con modistas independientes”, destacó Victoria Benítez, primogénita de la exdiputada nacional, en el portal de Bylilitas.

por R.N.