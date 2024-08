Diez famosas que vendieron sus cuentas a empresas crypto

“Muchas empresas de criptomonedas han reportado resultados positivos, incluyendo un aumento en la visibilidad de la marca, mayor participación de los usuarios y, en algunos casos, un incremento en las transacciones y adopción de sus monedas. Es importante señalar que el resultado óptimo depende de factores como la autenticidad de la promoción, la relevancia del influencer para el público objetivo y la calidad del contenido publicado”, destacó Matías Reyes, Country Manager de la plataforma TRIBUT y experto en Blockchain y criptomonedas .El contador público y experto en finanzas virtuales detalló una tendencia que se percibe en las redes sociales en el país y que se inició hace meses.

Diversas figuras femeninas de la televisión y del espectáculo decidieron vender su cuenta personal de redes sociales (tanto X como Instagram) a distintas empresas internacionales de criptomonedas. Entre la nomina se destacan los perfiles de Karina Jelinek, Belén Francese, Sofía Zamolo, Silvina Escudero, Pilar Smith, Marcela Baños, Nazarena Vélez, Zaira Nara, Jimena Baron y Fernanda Iglesias. Algunas de estos perfiles de estrellas mediáticas todavía se encuentran vigentes, otras cerraron, o, en otros casos, son cuentas fake que son utilizadas cómo señuelo haciendose pasar por la celebridad para atraer a seguidores incautos.

La tendencia ya tiene su tiempo entre las celebridades y no se limita solo para las mujeres. El humorista Pachú Peña fue uno de los varones que admitió haber negociado su cuenta. “No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores”, había afirmado el cómico rosarino en 2022 y aclaró: “Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos”.

“Venden la cuenta. De 2000 a 5000 dólares aproximadamente. Más de uno le llamó para ver si se la podía verificar de nuevo”, indicó Martín Pepa, exparticipante de Gran Hermano, cuando emergía esa tendencia. Pero, en la actualidad, esos valores se incrementaron. “El costo puede variar ampliamente dependiendo del número de seguidores, el nivel de interacción y la popularidad de la cuenta. Las cifras pueden ir desde unos pocos miles hasta cientos de miles de dólares”, explicó Reyes a Noticias.

En cuanto a la forma de pago, el especialista detalló que puede realizarse tanto en dólares como en criptomonedas, dependiendo de las preferencias y acuerdos entre la empresa compradora y el propietario de la cuenta. Muchas transacciones en este ámbito se realizan en criptomonedas, ya que es el medio natural para las empresas del sector y puede ofrecer ventajas como la rapidez y la reducción de costos de transacción.

No obstante, ha habido casos en los que las cuentas adquiridas se han utilizado para esquemas piramidales, lo que ha generado un costo reputacional muy grande para los famosos que vendieron esas cuentas. “Se utiliza esta estrategia para aprovechar su amplio alcance y la confianza que han construido con su audiencia. Esto les permite a las empresas de criptomonedas y compañías en general, que buscan posicionamiento de marca o adquisición de usuarios, acceder a una base de seguidores que ya está comprometida e interesada en el contenido de la personalidad”, señaló el experto de TRIBUT.

Por último, Reyes concluyó: “Además, la promoción a través de estas cuentas puede generar una mayor visibilidad y credibilidad para sus productos y servicios, lo que es crucial en un mercado competitivo y a menudo volátil como el de las criptomonedas. También se observa en empresas de inversión en la bolsa, bancos y empresas de servicios, donde se utilizan cuentas de redes sociales de personalidades para promover sus productos y servicios. En TruBit, siempre recomendamos tomarse el tiempo para leer y repasar todos los proyectos que están en circulación en redes sociales y no dejarnos engañar. La debida diligencia es crucial para evitar involucrarse en proyectos fraudulentos y proteger tanto nuestra reputación como la de nuestros clientes. La transparencia y la responsabilidad son esenciales para mantener la confianza en la industria de las criptomonedas".