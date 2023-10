Dra. Ivanna Meloni: “Ansiedad: La importancia de cuidar tu Salud Mental en tiempos de crisis” - PNT

Sabemos que luego de la Pandemia, se han incrementado los síntomas de Ansiedad en la población en general y, por ende, las consultas. ¿A qué se debe este aumento de casos?

El aumento de casos de Ansiedad durante la pandemia se ha incrementado, considerablemente, en todas las edades. Las causas de este aumento se deben a distintas variables: al principio de la pandemia había mucha incertidumbre acerca de lo que era el Covid-19, lo que podía llegar a generar a corto, mediano y largo plazo. Sumado a eso, el encierro durante la Cuarentena, donde tuvimos que habituarnos a hacer absolutamente todo en los mismos metros cuadrados (trabajar, estudiar, comer, dormir, higienizarnos) y convivir las 24 horas con nuestros familiares. La falta de rutina genera desorden en nuestros hábitos, tales como el sueño, la alimentación, la actividad física, la actividad laboral, académica y social. Y todo esto es lo que genera que la Ansiedad explote a nivel sintomático por la parte física (desde palpitaciones, falta de aire, sudoración, mareos, sensación de desmayo, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, etc) y cognitiva (pensamientos obsesivos, miedo a la muerte, a perder el control, a volverse loco, a enfermarse). Y todas estas cuestiones condicionan la conducta, tales como, no querer salir de la casa, temor a tomarse un transporte público, o sencillamente a salir a la calle por miedo a descompensarse y no poder conseguir la ayuda necesaria.

¿Cuáles son los síntomas que más refieren los pacientes que llegan a consulta y cómo afectan su calidad de vida?

Dentro del gran mundo de los Trastornos de Ansiedad, los síntomas pueden ser muy variables. Pero, en general, los pacientes llegan a la consulta exhaustos mental y físicamente hablando. El “doctora, no doy más”, es una frase que se escucha con mucha recurrencia en el consultorio. El hábito del mal dormir (desde la conciliación o el mantenimiento del sueño) es un síntoma muy frecuente en los cuadros de ansiedad, además del abanico inmenso de síntomas físicos y los pensamientos rumiativos, que generan mucha angustia y alteraciones en las distintas actividades de la vida diaria de la persona.

¿Qué factores indican que la Ansiedad se ha constituido en un Trastorno?

Como todo cuadro psiquiátrico, cuando comienza a alterarse la calidad de vida del paciente en varias esferas (laboral, académica, personal, familiar y social) y cuando los síntomas son cada vez más frecuentes e intensos, podemos decir que está constituido un Trastorno de Ansiedad. Luego, de acuerdo a la prevalencia de síntomas, se puede tratar de un Trastorno de Pánico, un Trastorno de Ansiedad Generalizada, Trastorno de Ansiedad Social, Fobias específicas, Trastorno Obsesivo Compulsivo, etc.

¿Qué factores puede contribuir al incremento de la sintomatología? ¿Y cuáles pueden ayudar a neutralizarla?

El incremento de la sintomatología ansiosa puede generarse por factores externos de la vida diaria, tales como: la situación económica, conflictiva familiar, problemas de salud de algún ser querido, inconvenientes laborales. Y, en otras ocasiones, pueden incrementarse por tener lo que en Psiquiatría llamamos “comorbilidades médicas” (que es cuando junto al Trastorno de Ansiedad el paciente tiene otra enfermedad clínica, por ejemplo, Diabetes o Hipertensión Arterial), o “comorbilidades psiquiátricas” (ocurre cuando hay diagnóstico de dos patologías psiquiátricas, por ejemplo, Trastorno de Ansiedad junto a un consumo problemático de drogas psicoactivas o alcohol, o a un Trastorno de la Personalidad).

Los síntomas pueden neutralizarse con un tratamiento psiquiátrico adecuado, donde mayormente, dependiendo de los síntomas presentes en el paciente, se indican medicamentos que están dentro de los ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina), en muchos casos, al principio del tratamiento se indican junto a Ansiolíticos, ya que los ISRS tienen un inicio de acción de 15, 20 o 30 días. La TCC (Terapia Cognitiva Conductual) también genera muchísimas herramientas para que los pacientes puedan utilizar en su día a día y que ayudan a neutralizar los síntomas de ansiedad. Y también, otras actividades como: practicar actividad física con frecuencia, Meditación, Yoga, y realizar actividades que al paciente le generen placer (leer, ver una película, hacer jardinería o alguna actividad artística, salir con amigos) también son importantes como parte del tratamiento.

¿Es siempre necesario el Tratamiento farmacológico? ¿Qué otras indicaciones se pueden sugerir?

No siempre es necesario el tratamiento farmacológico. Solo se indica cuando, pese a estar haciendo terapia, los síntomas del paciente persisten o empeoran, llegando a alterar su calidad de vida.

Siempre es bueno, sugerirle al paciente que cuide su salud física, por eso en la primera consulta siempre solicito un chequeo general para descartar que no haya ninguna enfermedad médica que pueda estar generando síntomas psiquiátricos. Además de incentivar, siempre siempre siempre, al paciente a hacer actividad física. Está científicamente demostrado que la actividad física realizada con frecuencia, es un “ansiolítico natural, es decir, que reduce la ansiedad.

Ivanna, ¿Qué consejo le darías a una persona que sufre de ansiedad y no consulta a un profesional de la Salud Mental por temor o vergüenza?

Que no deje de cuidarse, y que la mejor forma de hacerlo es priorizando la Salud Mental.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde hay muchísimos prejuicios sobre el consultar o iniciar un tratamiento psiquiátrico. Y así como si tenemos una fractura, o si tenemos alta la presión o dolores de cabeza a repetición, se consulta con un especialista, también debe hacerse cuando nos damos cuenta que nuestra parte emocional y/o mental no está bien.

Como la salud en general, mientras más uno se deje estar, más cuesta encontrar la mejoría y funcionalidad diaria.

No nos hace más débiles el poder pedir ayuda, sino más fuertes, porque reconocemos nuestras limitaciones y nuestras flaquezas, y eso sí que es ser valiente. El reconocer un problema es el inicio de un cambio, y a veces no podemos solos, y por eso es tan importante el levantar la mano y pedir ayuda. Porque la Salud Mental realmente importa.



DRA. IVANNA MELONI CAFARELLI - M.N.129.301

MÉDICA PSIQUIATRA

ESP. EN TRASTORNOS DE ANSIEDAD

NEUROCIENCIAS Y DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO

Htal. Pirovano

Secretaria Científica del Capítulo de Trastornos de Ansiedad de APSA

IG: @dra.ivannameloni

por CEDOC