La Capacidad Económica Financiera el gran problema de los importadores - PNT

Al comienzo de cada mes las empresas ingresan a la web de la AFIP para tratar de verificar su situación. Necesitan chequear el valor asignado para su Capacidad Económica Financiera o CEF. Por ejemplo: si este se ha reducido, si se mantuvo o han caído en la difícil situación de poseer valor $1.

Pero ¿cómo esto se relaciona con las importaciones? Mediante la Res. Gral. Conjunta Nº 5271/2022 que crea el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el Sistema de Importaciones de Servicios de la República Argentina (SIRASE) se estableció que como paso previo a la oficialización de la solicitud el sistema validaría la Capacidad Económica Financiera del importador.

En otras palabras, dentro de los controles previos para oficializar un pedido de SIRA o SIRASE, el Sistema deberá no solo validar la situación general del contribuyente, su perfil de riesgo, sino que además corroborar que tenga CEF suficiente.

Son muchas las empresas que al momento de oficializar un pedido ven un mensaje de error que dice “F24” lo cual les avisa que su CEF no les permite avanzar y, por tanto, no podrán realizar el mismo. Ahí no queda más opción que empezar a hacer cálculos: determinar cuántas SIRAS tienen presentadas, observadas, salidas, parcialmente canceladas, si tienen alguna SIMI o si poseen SIRASE y llegar a un valor que les permita compararlo con el CEF. Y la obvia pregunta de ¿cómo libero CEF? ¿Y si anulo una SIRA? ¿o si la canceló?

En algunos casos, las cuentas parecieran indicar que el importador podría continuar con el proceso por lo que empieza el difícil camino de reclamo: reproceso, solicitud de disconformidad y consulta por contacto WEB. Y esperar mientras el tiempo pasa y los proveedores como los clientes se impacientan, se complica la producción y comienzan los faltantes.

El escenario de CEF $1 es aún más complejo porque en un principio se había indicado que se aplicaba a empresas que poseían algún incumplimiento en materia tributaria y/o cambiaria – por ejemplo, no haber cumplido con el ingreso de divisas -, pero muchas organizaciones no se encuentran en esta situación y aunque hacen los reclamos correspondientes nadie responde ni la solución llega.

La Capacidad Económica Financiera se ha vuelto hoy otra “traba” más para las empresas que operan en el comercio exterior. Lo más preocupante en este contexto es la falta de respuesta para muchas firmas que no logran destrabar las fallas de sistema y esperan para poder continuar trabajando. Cada vez con menos tiempo.

Lic. Yanina S. Lojo

Mg. en Dirección de Finanzas

www.consultoralojo.com

@mg.yaninaslojo

por CEDOC