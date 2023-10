Pago TIC: La plataforma que facilita las cobranzas y resuelve el tema de los pagos - PNT

Empecemos por el principio: ¿Qué es Pago TIC?

Pago TIC es una plataforma tecnológica que brinda soluciones de recaudación digital para todo tipo de entidades a nivel nacional. La compañía también ofrece el servicio de pago automático con todos los medios de pago.

¿A quiénes están dirigidas las soluciones de Pago TIC?

Las soluciones de Pago TIC están dirigidas a todo tipo de entidades que quieran digitalizar su recaudación y gestionar todo tipo de cobranzas periódicas o recurrentes.

En la actualidad, Pago TIC cuenta con más de 1350 entidades adheridas a su servicio de recaudación y pagos, entre entidades gubernamentales, comercios, ONG, clubes, instituciones educativas, empresas de servicios y consorcios.

Además 5 poderes judiciales trabajan con Pago TIC para sus subastas: Córdoba, San Luis, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy.

Para tener una idea, ¿Cuántas personas pagaron sus impuestos, servicios y cuotas a través de Pago TIC?

A nivel nacional más de tres millones de personas realizaron sus pagos a través de la plataforma.

¿Con quiénes compiten a nivel nacional?

No tenemos competidores en forma directa, sólo competidores parciales o indirectos en algunos subproductos en algunos mercados. Pero no existe una solución que cuente con la versatilidad, contundencia e integralidad de Pago TIC.

¿Cuáles son las ventajas diferenciales de Pago TIC con respecto a otras plataformas digitales de pagos?

Desde 2013, Pago TIC brinda una solución tecnológica para incrementar la recaudación de todo tipo de entidades, con una amplia experiencia en las distintas verticales.

Es una de las pocas empresas argentinas que tiene la máxima certificación mundial para el procesamiento de tarjetas PCI Level 1 y en 2022 extendieron su respeto a la sociedad y al medioambiente, midiendo el impacto de su huella de carbono donando árboles al bosque andino y a Carhué a través de Sello Alpha.

En 2022, la compañía también obtuvo en su Sistema de Gestión de la Calidad, la certificación ISO 9001: 2015 de IRAM, cuyo alcance es Atención de consultas y reclamos de clientes pagadores.

La empresa cuenta con un centro de atención telefónica propio tanto para entidades como para sus clientes, lo que permite establecer un nexo de mayor cercanía con los pagadores y las entidades que recaudan digitalmente a través de su tecnología.

Con el objetivo de cuidar al usuario pagador, Pago TIC instaló en el mercado el concepto de Pago Respetuoso.

¿Qué sería ese concepto de “Pago Respetuoso”?

Nuestro concepto de “Pago Respetuoso” prioriza el derecho que tiene el usuario de conocer qué, cuándo, cómo y cuánto se le va a debitar de su cuenta por el pago de sus impuestos o de sus cuotas recurrentes. Esto se demuestra con nuestra experiencia en Córdoba, donde casi el 50% de los cordobeses, abona sus impuestos, servicios o cuotas recurrentes a través de nuestra plataforma.

Para nosotros, el éxito de crecer durante 10 años compitiendo contra gigantes con billetera infinita, reside en escuchar al cliente buscando necesidades no atendidas.

Gestionar el dinero de otros es una gran responsabilidad, como empresa, estamos preparados para perder dinero pero no para tener otro tipo de problemas legales, por eso cumplimos religiosamente todas las regulaciones aunque no existan en otros países y aunque nos haga perder gran cantidad de clientes (1 de cada 3 clientes es rechazado por no adaptarse a nuestro código ético). Para que te des una idea de lo que digo: no operamos para prestamistas, la industria del juego, ni empresas de venta compulsiva y esto hace tener un negocio estable de clientes de primera línea.

¿Por qué las entidades deberían confiar en Pago TIC?

Casi todas las fintechs nacen con fondos de inversión extranjeros y, cuando se les termina el dinero, quiebran o tienen serios problemas para continuar con la operación y brindar un servicio de calidad. En nuestro caso, Pago TIC, tiene una antigüedad de 10 años. Somos todos empresarios nacionales y siempre fuimos una empresa rentable desde el comienzo. La inversión extranjera en nuestra empresa es mínima.

Poseemos alianzas con bancos y operadores, que son actores que re venden nuestros servicios o bien nos derivan clientes.

¿Están solo en la Argentina?

Pago TIC ya procesó las primeras transacciones en México, alcanzando más de 30.000 operaciones, y recientemente hemos constituido Pago TIC España.

¿Cuántos empleados son en Pago TIC y cuántos planean incorporar en 2023?

Actualmente somos 70 empleados en la compañía, con proyección de incrementar un 50% nuestro staff de colaboradores, en el transcurso del año.

¿Pago TIC quiere terminar con el uso del efectivo en Argentina?

Nuestro propósito es brindar la comodidad de todos los sistemas de pago y democratizar medios de pago en Argentina. Hoy 25 % de la población argentina vive en una localidad diferente a la de origen y un 5 % vive en el exterior. Estos ciudadanos todavía tienen obligaciones impositivas o de servicios en las ciudades o pueblos donde nacieron, y el pago digital les brinda la comodidad de abonarlas. Por ejemplo, en Villa Allende (Córdoba) aumentó un 30 % el pago digital de los impuestos.

¿Por qué una entidad debería contar con una plataforma de recaudación como Pago TIC?

Porque puede ofrecer múltiples medios y modalidades de pago, centralizando toda la conciliación en una misma plataforma que además de simple es 100% segura y digital. De esta manera resuelve su gestión y la de su cliente, sin gastos de mantenimiento.

¿Qué otros servicios además de la recaudación, ofrecen a sus clientes?

Débito automático, pago presencial a través de terminales POS, DEBIN, pago con QR, pagos puntuales con tarjeta de débito, crédito y para pago presencial.

Tarjetas corporativas. Ofrecemos un servicio que permite que cada entidad tenga sus propias tarjetas Mastercard internacional precargadas para afrontar gastos corporativos de flotas, equipos o gastos de representación.

Por último, ¿cuánto les cobran a aquellas entidades que quieran utilizar vuestros servicios?

La comisión es menor del 1%. Para altos volúmenes con algunos bancos llegamos a cobrar 0. El costo es sólo por cada transacción exitosa.

Muchas gracias por estos minutos. Valoro siempre a aquellos que invierten tiempo y dinero en encontrar soluciones para facilitarle la vida a la gente, y este es el caso de ustedes. ¿Cómo hacen las personas que quieran contactarse con Pago TIC?

Pueden contactarnos por email a [email protected], por teléfono al 0810-220-7777 o enviando un mensaje a través de whatsapp: +54 9 11 3302-4776.

Si quieren saber más pueden ingresar a nuestra web: https://pagotic.com/ y seguirnos en nuestras redes como @PagoTIC.

por CEDOC