Finanzas Al Sur: Educación Financiera y asesoramiento personal y empresario - Brand

Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste con Finanzas al Sur?

Mirá, me interesé en las finanzas por mi viejo en un principio. Él era farmacéutico y siempre lo escuchaba renegar por las dificultades que se le presentaban para manejar el negocio (retraso en los cobros, inflación, carga impositiva, etc.)

A medida que fui avanzando en la facultad (estudié Administración de Empresas en la Blas Pascal) empecé a entender mejor de qué se trataban estas problemáticas, y aprendí cómo ayudar al negocio familiar en el mundo real.

En el último año de la carrera elegí la especialización en finanzas corporativas para obtener un conocimiento más profundo de todas las herramientas analíticas. Es en esa época, accedí en la facultad a un programa de difusión bursátil y empecé también a conocer la parte de los mercados de capitales que me interesó mucho.

Y así comenzó Finanzas al Sur, buscando traer todo ese conocimiento para ayudar a las empresas y a las personas a conocer y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado.

Es decir que viste en el empresario y en las personas en general una falta de educación financiera y una oportunidad para ayudarlas.

Claro, si bien a través del sistema bancario muchas personas y empresas acceden a productos financieros, hay un universo de oportunidades que los bancos no presentan (por que se dedican a otra parte del sistema). Esto genera que los agentes económicos no operen con el nivel de eficiencia que podrían hacerlo.

¿Hace cuánto fue esto? Y ¿cómo fue mutando Finanzas al Sur desde sus inicios a hoy?

Esto empezó a finales del 2019 y profundizó en 2020. Finanzas al Sur comenzó con la idea de difundir educación financiera, haciendo foco sobre distintos productos y oportunidades. A partir del 2021 me volví asesor financiero independiente

¿Cómo son los formatos que utilizás para difundir la educación financiera?

Principalmente a través de Instagram porque al poco tiempo me cambié a asesorar activamente y después de manera personal.

¿Y el formato de asesoramiento financiero es personal e individual?

Sí, el asesoramiento es totalmente personalizado y adaptado a las condiciones y necesidades de cada persona.

Varía mucho por el nivel de conocimiento/experiencia de la persona en cuestión y el perfil que tenga (empresa o individuo).

¿Qué es lo que más te consultan o cuál es la problemática por la que se te acercan?

Principalmente protección del capital, es decir, cobertura contra la inflación y la devaluación. Después, con el tiempo y la experiencia, se nota más interés en otras estrategias enfocadas a la generación de capital y lo que me gusta llamar “ahorro inteligente”, siempre teniendo en cuenta el perfil de la persona en cuestión.

¿Cambiaron mucho los problemas de las empresas en la actualidad, respecto de cuando viste las dificultades de tu padre farmacéutico en tus comienzos?

La realidad es que no. La incertidumbre, la alta nominalidad, atraso de pagos, etc., siguen presentes en el día a día de cualquier empresario, comerciante, emprendedor o laburante argentino. Es una carrera constante. No sé si suena trillado, pero el otro día leí por ahí en internet una frase que me resultó curiosa: en un país como argentina si te vas 20 días cambia todo, pero si te vas 20 años, todo sigue igual.

Lo que si pudieron haber cambiado y se sofisticaron, son las herramientas con las que cuenta la gente para hacerle frente a las dificultades que plantea la economía argentina, ¿no?

Sí, definitivamente. Con la aparición de las FinTech se abrieron muchas puertas para empresas y personas que, quizás en el pasado por una cuestión de costos o simplemente por la distancia, no estaban disponibles. Ya sea desde lo transaccional, como hacer trasnsferencias desde el celular; la posibilidad de operar desde cualquier lado con una conexión a internet; o incluso nuevos y mejores alternativas de financiamiento para empresas, como el descuento de eCheq (cheque electrónico) en el mercado de capitales. La tecnología trajo muchos beneficios y simplificó el acceso al mercado para la gente.

También se simplificó la posibilidad de tener un asesor en la materia. ¿Cómo te pueden contactar los interesados en profundizar estos temas?

Totalmente, la tecnología nos permite estar más cerca del cliente como nunca antes. Gracias a eso puedo permitirme trabajar con clientes de distintas partes del país.

En @finanzasalsur en twitter e instagram estoy activo publicando noticias, análisis e ideas de inversión. Para quienes deseen comunicarse por otros canales pueden hacerlo mediante Whatsapp +5492944306260 o via mail a [email protected]

Muchas gracias Germán, hasta la próxima.

por CEDOC