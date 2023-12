“Instituto IDeC: La nueva apuesta de la Dra. Carolina Laxague y la Lic. Vanina Escurra” - Brand

1) ¿Qué es IDeC?

Instituto Dermacoaching es una entidad dedicada al desarrollo profesional de las profesionales de la estética.

Siempre estuve muy cercana a las profesionales de la estética por mi actividad como médica dedicada por completo al mundo de la estética y la medicina antiage y junto a la Lic. Vanina Escurra, quien es psicóloga, psicopedagoga y Coach sentimos que podíamos aportar un plus integrando la formación de cada una, para complementar y potenciar la carrera de las profesionales de la estética.

De esta manera, nos propusimos llevar la cosmiatría a otro nivel y fundar la primera carrera de Derma Coaches del mercado.

Somos pioneras y formadoras de formadores, lo cual nos llena de orgullo y alegría, ya que contribuir al desarrollo académico de nuestras alumnas nos permite ser parte de sus proyectos y de su crecimiento en todas las áreas de la vida.



2) ¿Cómo surgió IDeC?

Desde la Cosmiatría se pueden abordar distintas afecciones de la piel que brindan muchísimos beneficios para los pacientes y que muchas veces la medicina no puede cubrir.

Pensamos que ese vínculo tan estrecho que se genera entre cosmiatras y pacientes debía incorporarse a la mirada holística e integrativa que tiene el concepto de salud actual. La salud según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad.

Así nace esta propuesta, que da lugar al ejercicio profesional del Derma-Coach, quien está capacitado para ejercer una cosmiatría holística e integrativa que toma a la persona como un todo y la aborda de manera integral.

La Lic. Vanina Escurra nos cuenta que: “La psicología y el coaching tienen mucho para aportar al trabajo de las cosmetólogas. Nuestro desafío es que las alumnas puedan complementar su labor en el área de la estética, poniendo en juego recursos para mejorar los hábitos y el estilo de vida de las personas y así convertirse en agentes de salud especializados en la promoción de bienestar”.



3) ¿Cómo se fusionan las herramientas del coaching con la Cosmiatría?

El coaching es acción, es una disciplina que se enfoca en ayudar a las personas a alcanzar sus metas y a desarrollar su potencial. En el contexto de la calidad de vida de los pacientes, el coaching es una herramienta muy potente y efectiva, ya que promueve responsabilidad, compromiso y poder personal. Todo esto empodera a los consultantes quienes son partícipes activos de su proceso de cambio.

Un curso de coaching diseñado específicamente para profesionales de la salud y la estética (cosmetólogas, cosmiatras y dermatocosmiatras), forma coaches que acompañan a las personas a mejorar su calidad de vida, brindándoles las habilidades y herramientas necesarias para enfrentar y superar los desafíos relacionados con su salud y bienestar. A su vez, guían a las personas en la construcción de un puente entre su situación actual y la situación deseada, son expertos en escuchar activamente y en proporcionar una retroalimentación constructiva.

Todo esto, les permite ayudar a los pacientes a identificar y superar obstáculos, a establecer metas realistas y a tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida y tratamientos. Y por supuesto, acompañan y orientan en la recuperación y el manejo de afecciones crónicas de la piel.

Según la Lic. Vanina Escurra: “El avance en el estudio de la psicodermatología, brinda una base teórica sólida sobre la cual construir las intervenciones del Derma-Coach”.

Además, los coaches enseñan habilidades de autocuidado que mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes, ya que les permiten llevar una vida más consciente y saludable en general.



4) ¿Qué beneficios puede aportar un Coach en Dermatocosmiatría a la calidad de vida de sus pacientes?

Un coach en dermatocosmiatría, es un profesional de la salud y la estética, que:

Guía y educa en estética y salud y en distintas áreas que hacen al bienestar personal.

Ayuda a generar cambios en el estilo de vida de sus pacientes.

Ayuda a generar cambios en el estilo de vida de sus pacientes. Orienta, acompaña e informa.

Enseña habilidades y guía hacia el alcance de metas posibles.

El objetivo final que dirige su actividad, es el automanejo de hábitos positivos para lograr un impacto en la calidad de vida y en los resultados de los tratamientos realizados en el ámbito de la cosmiatría.



5) ¿Qué nuevas estrategias utilizan los Coaches en Dermatocosmiatría para mejorar la calidad de vida sus pacientes?

Proponemos un programa de estudio teórico- práctico basado en la propuesta de las neurociencias al paradigma de salud actual, por lo que las Coaches en dermatocosmiatría estarán capacitadas en el conocimiento de diversos temas y áreas tales como:

El eje psiconeuroinmunoendocrino-Cutáneo y cómo las influencias del medio sobre este, repercuten en la piel y sus afecciones.

La relación entre las emociones y la piel.

Estrés: Pautas y programas para su manejo.

El impacto positivo de la alimentación equilibrada, la realización de ejercicio físico y la mejora en la calidad del sueño.

Podrán detectar cuándo es necesario realizar un cuidado y fortalecimiento del sistema inmunológico.

Conocerán distintos usos del Mindfulness, aprenderán a aplicar protocolos de neurocosmética y peptonas.

Obtendrán grandes conocimientos sobre eje intestino-cerebro-piel, conociendo en profundidad los últimos descubrimientos sobre la microbiota cutánea e intestinal y el rol fundamental que este sistema desempeña en el organismo.

Comprenderán conceptos actuales de epigenética, ciencia que estudia cómo el medio (Exposoma) influye sobre la expresión de determinados genes que pueden condicionar la salud de individuo.

Se destacan también en la formación, las estrategias de comunicación y acompañamiento puestos en práctica que son un pilar fundamental para que cada paciente, vea mejores resultados en los tratamientos faciales y corporales, mejore su estilo de vida y logren no solo verse sino sentirse mejor.

