Lorena Miraballes Kukurian de Crucero Real Estate nos invita a descubrir São Paulo, sus atractivos e inversiones

Ya hablamos de Punta del Este, nos contaste de Porto Alegre y Gramado... Sigamos subiendo y detengámonos en una megalópolis como Sao Paulo, que se la asocia con viaje de negocios, pero seguramente debe tener muchos atractivos turísticos como para combinar trabajo y placer.

¡Sin lugar a dudas! estamos hablando de una de las urbes más grandes y entre las primeras del mundo junto a las ciudades asiáticas como Tokio, Shanghai, Nueva Delhi o Dhaka en Bangladesh.

Es tanto lo que la misma ofrece y tan grande que lleva tiempo profundizarla y conocerla plenamente.

Cada barrio te diría es una ciudad en sí misma.

Uno de los atractivos más conocidos es el Parque Ibirapuera considerado el pulmón verde de la ciudad. En el mismo hay monumentos, palacios, pabellones y obelisco. Además, claro está, de ofrecer actividades de esparcimiento: hacer pic nic, practicar deportes, distenderse, tomar agua fresca de coco y hasta admirar las obras de arte que ofrece el Museo Afro Brasilero.

Hay nuevos atractivos como la mayor rueda gigante de América Latina inaugurada el año pasado, con 91 metros de altura y 42 cabinas con capacidad para 8 personas que ofrecen una vista de 360° de São Paulo en el Parque Candido Portinari, junto al Parque Villa-Lobos.

Está muy desarrollado el turismo de negocios, eventos y congresos. Vayas en la época que vayas siempre hay un calendario activo e interesante en sus diferentes centros de exposiciones sea Expo Center Norte, WTC Events Center, Anhembi Parque, etc. Ferias inimaginables y atractivas de las diferentes industrias y/o servicios sean nacionales o internacionales despiertan el interés de los visitantes.

En cuánto a centro comerciales, aún no he podido visitarlos a todos, ¡son muchos! (materia pendiente). Muy bonitos el Patio Paulista Mall en inmediaciones de Avenida Paulista y Shopping Jardim Pamplona. Pero a citar Cidade Jardim, Iguatemi, Bourbom, Patio Higiénopolis, etc.

La gastronomía internacional es muy completa. Es una ciudad muy cosmopolita donde conviven muchas colectividades, algunas con más preponderancia que otras. La japonesa es la más grande pero también están la libanesa, italiana, armenia. Esto hace a que la oferta culinaria sea verdadera rica y un baile de sabores.

No puede faltar en la agenda visitar museos como el MASP, museo de arte moderno, de arte sacro o el museo del fútbol para los amantes del deporte y otros lugares de interés como la Pinacoteca, Mercado municipal o el Barrio da Liberdade (barrio japonés).

Recomiendo recorrer la Avenida Paulista, los domingos y feriados se transforma en peatonal y es una fiesta de música y gastronomía.

Se destacan muy buenos espectáculos de jazz durante toda la semana en diferentes bares como Blue Note, Jazz nos fundos, bar Madeleine, All of Jazz, etc.

Dar un paseo por el barrio bohemio Vila Madalena (el San Telmo de Buenos Aires) es muy pintoresco, el arte grafiti en Beco do Batman con colores vibrantes y las noches de fines de semana suenan al ritmo de samba hacen del lugar todo un disfrute.

Y en lo personal me representa todo un placer y deleite alojarme en el barrio Jardim Paulista y recorrer sus calles, en especial la Rua Oscar Freire un verdadero despliegue de elegancia y moda fashion, cafeterías chic, restaurantes, bares, galerías de arte, que hacen del lugar una combinación sublime para sentirse encantado.

Muy lindo e interesante todo lo que contás de Sao Paulo y sus actividades para realizar. ¿Dónde recomendás alojarte y qué cuidados hay que tener por el tema Seguridad?

Un barrio que recomendaría y que es de los más buscados es Jardim Paulista, que como te dije antes, a mí me encanta. Uno de los “bairros nobres”, es residencial al tiempo que comercial. Hay mucha sociabilidad, los fines de semana es un verdadero placer estar allí. Disfrutás de convivir además con una sociedad paulistana que baja el ritmo y sale de la vorágine laboral, entonces se descontractura y relaja, pasea, disfruta, hace deporte, va de compras. Elegante o deportiva, sociabiliza en lindos lugares gastronómicos, pasea sus mascotas la mayoría de porte pequeño, y siempre colorida.

En el barrio se encuentra la Rua Oscar Freire que te había comentado, cerca también están el Parque Ibirapuera, museo afro brasilero, la Avenida Paulista, se puede ir caminando.

El barrio es muy seguro, te deplazás y movés con absoluta tranquilidad.

Y para los amantes de la playa, ¿qué lugares cerca hay como para distenderse luego de unos días de ronda de negocios?

Bueno mira el Estado de São Paulo es muy completo no solo porque accedés a unas dos horas a playas increíbles en la costa atlántica como Guarujá, también y aunque a más distancia las playas de Ilhabela o Maresías y Juqueí en São Sebastião, o Playa de Félix y Playa de Itamambuca en Ubatuba por citar algunas entre tantas más que hay. Es de destacar que existen otras posibilidades. En el mes de mayo tuve la posibilidad de realizar un spa de adelgazamiento en la ciudad de Sorocaba (a dos horas de São Paulo) y luego cuando retorné en Junio, participé de una ceremonia de premiación de turismo en Jundiaí (a 1 hora y media) justamente eran galardonadas las mejores ciudades dentro de las diferentes categorías de turismo. Dentro de turismo de aventura fueron reconocidas: Atibaia, Pindamonhangaba y Socorro o en ecoturismo: Ilha Comprida, Socorro e Ibatuba o en turismo de salud: Aguas de São Pedro, Ibirá y Sorocaba. O sea podés conjugar perfectamente las actividades de negocios y networking con playas, aventura, ecoturismo, deportes, pesca, parques temáticos y salud y bienestar a través de las diferentes propuestas de spa.

¿Cómo es el mercado de Real Estate en Sao Paulo? ¿Hay oportunidades de inversión?

¡Si habrá! Es inimaginablemente grande. Básicamente los proyectos son de la misma línea de lo que estuvimos hablando de Porto Alegre en cuánto a su calidad, amenities y metros cuadrados. Las dos grandes diferencias que he podido encontrar es que no se ven tantas churrasqueiras en las unidades de los proyectos, la altura de los mismos es mucho mayor, existen infinidad de helipuertos en las azoteas. Esto se aprecia muy bien en el aterrizaje hacia el aeropuerto de Congonhas, y suelen existir complejos de edificios muy imponentes.

En cuánto a los valores, los más altos corresponden a los barrios nobres que rodean al Parque Ibirapuera: Jardim Paulista (30.000 reales el m2), Moema (30.000 reales el m2), Vila Mariana (22.000 reales el m2), Vila Nova Conceição el más caro de todos. (60.000 reales el m2) Hay otras zonas codiciadas también como Itaim Bibi, Jardim Europa, Jardim America, Jardim Paulistano, etc.

Como no podría ser de otra manera en una megalópolis como São Paulo, el mundo de inversiones inmobiliarias es muy vasto y atrayente.

Gracias por toda la información que nos diste. Siempre es un placer conversar contigo.

por CEDOC