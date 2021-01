Nórdico Arquitectos: diseño de alto impacto en la Patagonia

Los arquitectos Nadia Drazenovic y Fernando Leiva se conocieron trabajando en un gran estudio de arquitectura. Ambos estaban en los últimos años de la carrera en la UNLP y rápidamente se dieron cuenta de que tenían la misma búsqueda por lo no convencional. “Al instalarnos en el sur abrimos el estudio en la ciudad de Trelew, llenos de expectativas y grandes proyecciones. Invertimos horas en generar productos realmente direrentes y probamos las mas variadas obras, que nos permitieron especializarnos en las áreas de la arquitectura que más nos gusta: espacios comerciales y viviendas de diseño de alto impacto”, dice Fernando, refiriéndose a Nadia con quien, como socios, fundaron Nórdico Arquitectos.

“Somos amantes de las experiencias y las encontramos en la gastronomía, la publicidad, viajes vacacionales. Tanto es así, que analizamos cada espacio que visitamos para entender qué es lo que nos genera placer en cada uno de nosotros y así poder traducirlo en nuestras obras”, asegura Nadia que se capacitó en diseño de interiores y arquitectura del paisaje, mientras Fernando tiene un perfil marcadamente técnico. Ambos se complementan y los ayuda a abordar cada trabajo de una forma integral, desde lo estético y sensorial a la resolucion material de cada detalle.

- ¿Cómo definirían la arquitectura que realizan?

Siempre decimos que hacemos arquitectura con concepto, ya que no abordamos la profesión desde el formalismo, sino que somos “creadores de conceptos”.

- ¿Puede darme un ejemplo?

Sí, claro, por ejemplo, en los locales comerciales. El concepto al que nos referimos engloba lo arquitectónico, la gráfica, la publicidad y, si es necesario, el branding del mismo; resolvemos todo en el mismo proyecto, para que todo vaya de la mano. En el caso de los proyectos residenciales, creamos el “concepto de estilo de vida” del cliente y ejecutamos el proyecto arquitectonico en paralelo con el interiorismo y el diseño del paisaje. Nuestra metodologia es diseñar de forma completa el encargo y hacer recorridos virtuales en 3D con pruebas de iluminación y de materiales reales que se consiguen en el mercado, para que el cliente, antes de construirlo, pueda ver y vivir cada centimetro cuadrado del proyecto a través del hiperrealismo.

- ¿Cómo abordan los proyectos?

Para garantizar los resultados, se requiere mucha presencia: por eso, solemos no solo proyectar las obras, sino también dirigirlas y/o administrarlas. Tenemos en claro que hacer diseño no es sinónimo de gastar enormes sumas de dinero. Estudiamos miles de recursos para poder impactar con los mismos ladrillos y pintura que usamos todos, pero entendiendo que, aplicándolos de la manera adecuada, puede potenciar y valorizar la propiedad de una manera inimaginable. Siempre decimos que la mejor inversión es tener el proyecto indicado. Cuando todo está pensado en función del presupuesto y las expectativas del cliente, no hay margen de error, y los procesos realmente se disfrutan.

- ¿Qué es lo que más los motiva al momento de iniciar un proyecto?

Lo que realmente nos motiva desde lo humano es descubrir el poder de un espacio en las emociones de la gente. Uno puede transformar positivamente a una persona a través de un espacio cálido, con las texturas, el color y la iluminación adecuada. Por otra parte, nos emociona ver que cada proyecto es el fiel reflejo de sus dueños. Esto lo logramos, por un lado, al no estar idetificados con un estilo particular; podemos hacer desde una casa clásica, pasar por una casa de campo, un local industrial y paralelamente una casa moderna. Y por el otro, nos tomamos el tiempo de conocer al cliente, su forma de vivir, sus gustos y costumbres para que la obra sea a imagen y semejanza. Nuestra mayor satisfacción es que estén contentos con el proceso, y en la mayoría de los casos entablamos una relación de amistad con cada uno de ellos.

- ¿Qué importancia tiene la empatía con el cliente para el desarrollo de un proyecto?

Cuando nos reunimos con los clientes buscamos que las entrevistas sean abiertas y relajadas, como una charla de amigos. Entendemos que hacerse una casa o realizar un proyecto de inversión es, en muchos casos, la mayor inversión de su vida. Por eso, lo tomamos con el compromiso que amerita y lo realizamos como si fuese para nosotros mismos. Siempre mencionamos que nosotros no pensamos los proyectos como arquitectos, sino como usuarios; el conocimiento sobre Arquitectura es sólo una herramienta para poder llevarlo a cabo.

- ¿Cuáles son los proyectos de la empresa a futuro?

Nos gusta mantener la esencia de estudio, pero es lo único que pretendemos conservar, ya que siempre estamos en la búsqueda de la innovación y la transformación. Comenzamos realizando proyectos de casas, luego nos especializamos en locales comerciales y branding de los mismos; hoy, estamos realizando proyectos de inversión propios y haciendo de consultoria para dueños de nuevos loteos. Nuestra proyección es en unos años abrir otra oficina en la ciudad de La Plata para ofrecer nuestros servicios. Tenemos como objetivo cercano ampliar nuestros servicios de diseño y estamos, paralelamente, armando otro proyecto vinculado a Nórdico que tenemos programado lanzar el año entrante.

Datos de contacto : Zona Sur de Trelew, Chubut - Tel.: (02804) 706453 / 409883 - IG: @nordico_arquitectos - FB: nordicoestudio