DMT Estudio Dematteis: proyectos con futuro

Agustina Dematteis se recibió hace siete años en la Universidad Nacional de Córdoba FAUDI Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. “Desde chica me gustó el diseño y el arte, y siempre tuve gusto por lo estético”, dice definiéndose como “detallista, observadora y práctica”.

Pronto, con el título ya en mano, empezaron los primeros trabajos y, cada año, desafíos nuevos, “que fueron forjando nuestra identidad y llevándonos a crecer sin prisa, pero sin pausa”, asegura Agustina.

- ¿Cuál es la premisa principal con la que inician cada proyecto?

Creamos pensando en el futuro y la durabilidad de esos proyectos. En nuestro estudio creemos que la diferencia está en los detalles; frase trillada, pero no menos cierta. En un mercado tan competitivo, donde todo es urgente, pasajero y todo está visto, los detalles y el ingenio en el uso de los materiales son claves para sobresalir y que te contraten.

- ¿Hay un estilo particular que les guste desarrollar por sobre otros?

Cada proyecto lo tomamos como una obra de arte, haciéndolo único y atemporal porque, aunque seguimos tendencias, tratamos de no caer en las modas. Mezclamos lo moderno con lo clásico, un revestimiento nuevo con objetos con historia, aberturas hechas a medida con ingresos adaptados a una puerta antigua. Un buen diseño no pasa de moda, se revaloriza con el tiempo, de eso se trata. Buscamos la lógica en cada espacio. Es un juego constante con el cliente. Tomamos su sueño y lo hacemos realidad, y te das cuenta que lo lograste cuando pasa el tiempo y te siguen agradeciendo por tu trabajo. No hay satisfacción más grande.

- ¿Cuál es el deseo para el próximo año?

Para este nuevo año soñamos con ampliarnos. Seguiremos con la arquitectura residencial en Córdoba capital y en el interior de la provincia, siempre abiertos a nuevos desafíos.

Datos de contacto : Barrio Cerro de las Rosas, zona norte de Córdoba capital - Mail: adematteisarq@gmail.com - IG: @arq.agustinadematteis