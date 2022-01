Comenzada la pandemia, fue uno de los primeros emprendimientos en exprimir la nueva modalidad de “envíos a domicilio”, bajo su slogan “Somos abrazos a la distancia”, que fue un éxito entre sus clientes.



“Con Snack Time Box, logramos en la etapa más dolorosa de la cuarentena, en donde pocos tenían permitido circular o visitar a sus allegados, llevar un poco de luz con una propuesta que significaba mucho más que un regalo. Nuestros boxes son un cariño al alma, un te quiero y un abrazo a la distancia para acortar kilómetros y acercar a las familias”, reflexiona Yamila.



Gisela y Yamila, son las socias detrás de la magia. Gisela es pastelera desde hace más de 10 años, pero siempre recuerda emotiva sus inicios, en donde salía con su bebé a upa a la calle, y no volvía hasta vender todas las prepizzas que amasaba. “Es muy especial para mí verme dentro de este proyecto”, dice. Por su parte, Yamila se dedicó a la organización de eventos durante 8 años, con otro proyecto que fundó a los 18 años. Si bien ambas ya trabajaban juntas en el rubro, todo surgió en pandemia. Al igual que muchísimos emprendedores, sus trabajos fueron cancelados, las cuentas se empezaron a acumular y no había ingresos para solventarlas. “De un día para el otro, todos los eventos se cayeron y ya no estaba permitido ningún tipo de festejo. El rubro de los eventos fue uno de los más afectados, todavía sigue muy lastimado”, comenta Yamila. “Nos reinventamos y pasamos de hacer tortas de dos pisos para 50 personas, a pastelería para familias de 4 miembros, lo que resultó todo un desafío”.

Sobre la original pastelería que ofrecen al público, destacan: Nuestro producto estrella, que es tendencia para cualquier ocasión, son las cookie donas, galletas gigantes con forma de dona, que van rellenas y tematizadas de lo que pida el cliente. Son geniales. Además ofrecemos desde desayunos y cajas de dulces personalizados, hasta regalos corporativos o con restricciones especiales, como opciones para celíacos, veggies y veganos, en Snack Time Box podes encontrar el regalo ideal para cualquier ocasión”.

A raíz de la repercusión conseguida por sus clientes reflexionan: “En este año y medio, el crecimiento de la marca, y la respuesta de las personas fue increíble, nunca paró de crecer el negocio. Estamos muy orgullosas, y a la vez tan agradecidas con el apoyo de los clientes. Queremos llegar a cada casa y que regalar no sea un problema, sino algo lindo y divertido. Ser una solución rápida y efectiva. Por eso, también contamos con nuestra página web, donde los regalos son 100% personalizables, pero en cinco minutos resuelves la compra, el envío, pagas, y hasta elegís a qué hora te va a llegar”. Y agregan: “Tenemos muchos clientes nacionales como extranjeros, y algunos de nuestro portfolio son Twitter, Disney, Hard & Rock Hotel, Johnson & Johnson, LATAM, Mary Kay, Philips Avent, entre otros, además de agencias de publicidad y muchas empresas informáticas. También contamos con clientes particulares que nos contratan desde el exterior para enviarles a sus familiares que viven en Argentina, porque aceptamos pagos internacionales”, exponen.

“Detrás de la marca hay todo un equipo de gente trabajando a pulmón. Conocimos personas increíbles, y cada una de ellas aportan su valor. Desde Vicky que se encarga de toda la pastelería sin TACC, para evitar contaminación cruzada, con un arte para las cookies de glasé, hasta Sam que prepara todo el montaje, o Lucas que se encarga de la logística. Con la demanda, el equipo cada día se agranda más, y ahora se sumaron Noe y Caro”, concluyeron.





Datos de contacto:

Web: www.snacktimebox.com

Instagram: @Snacktime.box

Celular: 1125371994

Mail: [email protected]

por CEDOC