El ladrillo: la inversión más rentable de los últimos 40 años

Pese a las diversas opciones que ofreció el mercado bursátil y bancario durante estos últimos años y recordando la caída del precio de las acciones, el Plan Austral, los plazos fijos con tasas tentadoras que provocaron en el 2001 sistema “corralito”, fondos de Inversión en dólares que luego fueron convertidos a pesos por valor dólar oficial , etc., y ante la inestabilidad económica argentina se observó en estas últimas cuatro décadas, que el “ladrillo” resultó ser la alternativa de inversión más segura y rentable de los últimos años.

En las 4 décadas que nos avalan recordamos que transcurriendo 1985, época del Plan Austral, una unidad céntrica en la ciudad de La Plata, de 2 ambientes oscilaba en la suma de U$S 8.000/ U$S 10000. Unos años más adelante, en 1991: Ley de Convertibilidad U$S1 = $1 época en que una unidad a estrenar al frente, de 43 m2 cubiertos con detalles modernos cotizaba en el mercado local en la suma de U$S 15.000. En el año 2003, esa misma unidad se revaluó en U$S 20.000.- Transcurridos los años y llegando a fines del 2017 y principios del 2018, pleno auge de los créditos UVA esta misma Unidad, aún con la depreciación sufrida por los 26 años de uso, llegó a cotizar U$S 70.000. En conclusión: el valor de los inmuebles se incrementó en un 550/600% por sobre el valor histórico.-

En estos últimos dos años, el mercado inmobiliario sufrió los embates de la alta inflación, el aumento del billete dólar y restricción para adquirirlos, lo que provocó una recesión económica y la imposiblidad para los compradores hipotecarios, de acceder a préstamos bancarios debido a la baja relación de sueldo-ingresos.- Toda esta situación generó en estos últimos seis meses un exceso de oferta de inmuebles para la venta con la consecuente baja importante en las unidades, retrayéndose los valores entre 25% a 30% menos. Hoy un inmueble de las características mencionadas cotiza en el mercado a razón de U$S 55.000. Asimismo y a pesar del retroceso en los valores, el incremento del 500% / 550% con relación a los valores del año 1985 supera el rendimiento como inversión segura a otras opciones, sobre todo teniendo en cuenta que ningún otro sistema arrojó estos índices.

Los inversores locales en estos últimos treinta días han vuelto a apostar al mercado inmobiliario, luego de resultar en experiencias negativas otros tipos de inversión. Solicitan unidades céntricas /semi-céntricas de 2 /3 ambientes y/o unidades para reciclar y/o refaccionar efectuándose a través de “visitas virtuales”, contando nosotros para estos casos CON UN EQUIPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO para asesorar a los compradores, presupuestar proyectos y ejecutar las tareas.

Luego de que la sociedad incursionara en diversos sistemas de inversión en los que fracasaron los intereses y/o expectativas prometidas, vuelven a refugiarse en metros cuadrados ó “ladrillos” por resultar a través de los años la alternativa más segura y confiable.-

