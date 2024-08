Marca personal: cómo destacarse en el mercado laboral

Como licenciada en Relaciones Públicas con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios y comunicación 360º, pude observar cómo una marca personal sólida puede abrir puertas y crear oportunidades. ¿Qué se necesita para ser un candidato atractivo para las empresas? ¿Cómo lograrlo? Aquí comparto algunos aspectos fundamentales.

1. Conocimiento personal: será fundamental saber que tenemos para ofrecer. El autoconocimiento es la piedra angular de una marca personal efectiva. Entender tus valores, tus pasiones y tus fortalezas te permite comunicar de manera auténtica qué es lo que puedes aportar a una empresa. Realizar autoevaluaciones periódicas, buscar feedback honesto de colegas y formadores, y reflexionar sobre tus logros y aprendizajes te ayudará a tener una visión clara acerca de tu propuesta de valor.

2. Generar contenido interesante y convertirte en un experto en tu área. Las empresas buscan candidatos que no solo cumplan con los requisitos, sino que también aporten valor añadido. Convertirse en un especialista en tu área y compartir contenido interesante es una excelente manera de demostrar tu conocimiento y tu pasión. Un estudio de LinkedIn revela que los profesionales que comparten contenido de manera regular tienen 10 veces más probabilidades de ser contactados por reclutadores. Participar en conferencias, escribir artículos, y estar activo en redes sociales profesionales son formas efectivas de posicionarse como una autoridad en tu campo.

3. Mejorar la oratoria. La capacidad de comunicar las ideas de manera clara y persuasiva es una habilidad esencial en cualquier profesión. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las habilidades de comunicación están entre las 10 habilidades más demandadas por las empresas para 2025. Participar en cursos de oratoria, unirse a grupos de debate o practicar tus presentaciones frente a un espejo o con amigos pueden ayudar a mejorar esta habilidad. Una buena oratoria no solo genera convicción sino que también refuerza la confianza y credibilidad.

4. Cuidar la imagen personal: No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Un estudio de la Universidad de Princeton encontró que las personas forman una primera impresión de alguien en tan solo un décimo de segundo. La forma en la que nos presentamos, desde la vestimenta hasta la postura y lenguaje corporal, habla del profesionalismo y seriedad. Es vital mantener una imagen coherente con nuestra marca personal, tanto en el ámbito online como offline. Esto no solo se refiere a la apariencia física, sino también a la manera en que interactuamos con otros y cómo manejamos la presencia en las redes sociales.

5.Confianza en uno mismo: la base de todo. La confianza en uno mismo es esencial para cualquier profesional que busque destacar. Trabajar en nuestra autoestima implica reconocer nuestras virtudes y aceptar nuestras debilidades, utilizando cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Practicar la gratitud diariamente es una herramienta poderosa en este proceso.

6.El condimento fundamental: definir tu meta profesional. Además de estos pilares, hay un condimento fundamental que no puede faltar: definir con claridad qué tipo de puesto o trabajo deseamos tener. Imaginar que nos gustaría estar haciendo y desarrollar capacidades para convertirnos en el mejor en esa tarea, rol o cargo. Este enfoque no solo nos prepara mejor, sino que también genera un movimiento energético valioso. Animarnos a definir lo que queremos, en lugar de solo enfocarnos en lo que buscan las empresas, nos permite alinearnos con oportunidades que realmente resuenan con nosotros y a donde podamos volcar todo nuestro potencial.

7.Una lección de vida: la importancia del entorno y los mentores. Cuando era chica practicaba tap con Dani mi profesora, la que me enseñó durante varios años. Al retomar la actividad, nos fuimos a perfeccionar a un gran estudio en Estados Unidos. Solo con su mirada, yo podía ejecutar la coreografía a la perfección; su aliento y apoyo eran invaluables, y es un rasgo que he mantenido a lo largo de mi vida pero al pasar los años aprendí que este tipo de apoyo solo puede usarse a mi favor si me rodeo de gente con buenas intenciones. El contexto y el entorno son cruciales. Es vital estar con buenos maestros, formadores y mentores que nos den la fuerza para seguir adelante.

En resumen, construir una marca personal sólida requiere tiempo, esfuerzo y autoconocimiento. Confianza, expertise, imagen, oratoria y definición clara de las metas son los pilares que nos ayudarán a destacarnos como buenos candidatos en el mercado laboral.

*Soledad Depresbítero es Lic. Relaciones Públicas especialista en Marca Personal

por Soledad Depresbítero