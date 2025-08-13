Del uso industrial al residencial

En las últimas décadas, los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires han sido testigos de un fenómeno que redefine el vínculo entre ciudad e industria. Las antiguas instalaciones fabriles, que durante años fueron motores del desarrollo productivo, están dando paso a una nueva realidad: su transformación en espacios residenciales que responden a las necesidades de una comunidad urbana cambiante.

Este proceso no es aislado ni fortuito. Responde a una tendencia global en ciudades como Nueva York, Londres, Madrid, Roma o Barcelona, donde zonas industriales obsoletas han sido reconvertidas en polos residenciales, culturales y comerciales. En nuestro país, localidades como San Isidro y Martínez, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, se suman a esta corriente, con varios emprendimientos inmobiliarios desarrollándose sobre terrenos que alguna vez alojaron fábricas y galpones. Pero, ¿por qué estos espacios resultan tan atractivos?

En primer lugar, se trata de predios ubicados en zonas estratégicas del tejido urbano: con buena conectividad, cercanía a centros comerciales, educativos, de salud y de transporte. En general, sus parcelas son de gran tamaño, lo que facilita desarrollos integrales que incluyen viviendas, espacios verdes, amenities y sectores comunitarios. Esta escala permite pensar proyectos que van más allá de lo privado, generando valor urbano.

Un ejemplo paradigmático es el predio de una exfábrica textil en la localidad de Martínez, que hoy alberga un complejo de lofts y dúplex rodeado de jardines y áreas comunes. Según datos de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), los proyectos de reconversión industrial representan cerca del 15% de los desarrollos residenciales en zonas consolidadas del AMBA, lo que refleja el interés del mercado por este tipo de iniciativas.

Además del valor inmobiliario, estos proyectos traen beneficios concretos para el barrio. En primer lugar, mejoran la seguridad. Donde antes había estructuras abandonadas —foco de vandalismo y deterioro— ahora hay viviendas activas, con iluminación, tránsito peatonal y vigilancia. El reciclaje de estructuras también aporta a la sostenibilidad: reutilizar materiales y conservar edificaciones existentes reduce la huella ambiental de la construcción.

La mejora de la calidad ambiental también es palpable. Al recuperar inmuebles industriales, se eliminan focos de contaminación visual y urbana, y se crean espacios más agradables para vivir. En muchos casos, los desarrolladores incorporan criterios de eficiencia energética, tecnologías ecológicas y paisajismo nativo, alineándose con estándares internacionales de construcción sustentable.

Otro aspecto destacado es la diversidad de tipologías habitacionales que surgen. Desde lofts en doble altura hasta unidades familiares con jardines, pasando por lotes urbanizados con áreas communes. Entonces, estos emprendimientos responden a la demanda de distintos segmentos de la población. Familias jóvenes, adultos mayores, profesionales independientes: todos encuentran opciones acordes a sus necesidades y estilos de vida.

Lo más relevante, sin embargo, es el cambio cultural que promueven estos desarrollos. Al integrar viviendas con espacios verdes, huertas urbanas, coworkings y plazas internas, se estimula una vida barrial más activa, solidaria y participativa. Se fomenta la interacción entre vecinos y se fortalece el sentido de pertenencia, un bien cada vez más valioso en ciudades que tienden al anonimato.

Además, estos proyectos también tienen un impacto positivo en la economía local. La reconversion de inmuebles industriales en residenciales genera empleo y actividad económica en la zona, lo que beneficia a los negocios y servicios locales. Según un studio reciente, cada proyecto de reconversión industrial genera en promedio 500 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y otros 20 puestos de trabajo permanentes una vez que el proyecto esté terminado.

Sin embargo, también existen desafíos y oportunidades para mejorar la implementación de estos proyectos. Uno de los principales desafíos es la necesidad de una planificación urbana integral que tenga en cuenta las necesidades de la comunidad y del medio ambiente. También es importante garantizar que los proyectos sean sostenibles y eficientes en términos energéticos y de recursos.

En el futuro es probable que la transformación de inmuebles industriales en residenciales siga siendo una tendencia importante en el mercado inmobiliario. Esto sucede por la creciente demanda de viviendas y la necesidad de revitalizar áreas urbanas.

En definitiva, la transformación de inmuebles industriales en residencias no es sólo un fenómeno del mercado inmobiliario. Es una oportunidad para repensar la ciudad, regenerar espacios en desuso y construir un entorno urbano más integrado, sostenible y humano.

* Juan Segundo Narvaez es L Analista de Nuevos Desarrollos de Narvaez.

por Juan Segundo Narvaez