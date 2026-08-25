El negocio de la experiencia

El mercado del turismo internacional no aparece por magia, sino que obedece a tendencias sociales que van evolucionando a medida que el público busca nuevas soluciones para demandas que surgen con cambios en los hábitos de trabajo, comunicación y expectativas que antes eran impensadas.

La óptica inversora. En este marco, el negocio hotelero tiene mucho para revisar y proponer. Porque la demanda es lo primero que se mueve y la oferta se va adaptando a los diferentes matices que, por ejemplo, marca una aspiración a consumir “experiencias” más que un servicio en particular. Esto es más complejo porque no implica una respuesta única en el formato de la oferta como también en la instrumentación del tipo de inversor que se interesa por este sector.

Diego Chourrout Regional Managing Director Operations en Argentina de Minor Hotels Europe & Americas explica que la cadena adaptó su modelo de negocio para responder a las nuevas demandas de los viajeros y huéspedes, combinando distintas fórmulas: inversión directa, contratos de gestión, lease, franquicias y branded residences, lo que les permite elegir la alternativa más adecuada para cada destino y socio estratégico. Esta capacidad de personalización, unida a un porfolio diverso que va desde el segmento Select hasta Luxury, lo diferencia de otros grandes grupos internacionales que suelen seguir un modelo único. “Además, su alcance global se potencia a través de la membresía en Global Hotel Alliance y el programa Minor Discovery, que conecta más de 800 hoteles y 23 millones de viajeros, consolidando nuestro liderazgo en los segmentos de lujo y vacacional”, subraya.

Minor Hotels es un líder global en el sector de la hospitalidad, con más de 640 hoteles, resorts y branded residences en 63 países ubicados en Asia Pacífico, Medio Oriente, Europa, las Américas, África y el Océano Índico. La compañía fue fundada en 1978 por William E. Heinecke, iniciando su historia con un resort en Pattaya. A lo largo de los años, el grupo ha crecido a través de adquisiciones estratégicas y la creación de sus propias marcas. Su arquitectura de marca reúne nombres reconocidos como Anantara, Avani, Oaks, Tivoli, NH Hotels, NH Collection, nhow, entre otros y en América Latina están presentes en 11 países, con 62 propiedades y más de 8.500 habitaciones.

En cuanto a la inserción en los diferentes mercados, las modalidades de contratos son de tres modalidades principales en América Latina:

Gestión (Management Contracts): La compañía opera los hoteles bajo su administración, optimizando rentabilidad para los propietarios.

: Se ha convertido en el modelo de más rápido crecimiento en la región, permitiendo una expansión acelerada con menor riesgo.

Inversión Directa (Asset Heavy): Se realizan inversiones estratégicas en propiedades clave en mercados consolidados.

Con este enfoque, en Minor Hotels apuntamos a generar negocios bajo el modelo de franquicia, que es la tendencia a nivel global y resulta más rentable”, agrega el ejecutivo. Sobre esta base desarrollaron una estrategia proactiva para atraer inversionistas y socios en cada destino donde se consolida su presencia. “Nos enfocamos en forjar alianzas significativas con actores que compartan nuestros valores y visión de negocio, lo que nos permite identificar inversionistas comprometidos con proyectos de alto estándar y metas comunes a largo plazo”, enfatiza.

La estrategia de franquicias permite que los socios operen con autonomía, mientras aprovechan la fortaleza comercial que tenemos como cadena global. Se priorizan relaciones a largo plazo, donde ambas partes se beneficien de sinergias estratégicas. Asimismo, en Minor Hotels aseguran beneficios mutuos ofreciendo a los socios locales un ecosistema de soporte global. Por ejemplo, un porfolio de 12 marcas, estándares operativos, capacitación de personal y acceso al programa de fidelización Minor Discovery, que impulsa la llegada de huéspedes globales a las nuevas propiedades.

Local y global. Uno de los principales aprendizajes ha sido para el grupo la importancia de adaptar su propuesta a la identidad local de cada destino, experiencia que ya han desarrollado con éxito en Europa y Asia y en diferentes países de América Latina. A ello se suma la transferencia de buenas prácticas en eficiencia operativa e innovación digital, fundamentales para responder a un huésped cada vez más conectado, así como la capacidad de gestionar proyectos con socios diversos mediante modelos de negocio flexibles y alianzas con inversionistas locales. “En resumen, nuestro objetivo en Latinoamérica es replicar lo mejor de nuestra experiencia global, siempre respetando y resaltando la cultura, la gastronomía y la autenticidad de cada país”, expresa Chourrout.

Por ejemplo, en Asunción ya anunciaron el año pasado el A principios de 2025, anunciaron un NH Collection en una de las zonas más importantes y dinámicas de la capital paraguaya; integrado en un complejo de más de 70 pisos, que se convertirá en el edificio más alto de Asunción. Este desarrollo, que se lleva a cabo en alianza con Grupo Petra, una firma líder en real estate en Paraguay incluirá viviendas, oficinas, espacios comerciales y estacionamiento; creando un ecosistema urbano de primer nivel que aportará valor a la ciudad y a sus habitantes.

En Lima, la apuesta cruza la apertura del nhow que cuenta con 243 habitaciones distribuidas en 17 pisos y fue diseñado para maximizar la comodidad y el bienestar de sus huéspedes, ofreciendo una propuesta única que fusiona la creatividad y la cultura local con un estilo vanguardista.

En México, la llegada de NH Guadalajara Studios marca un paso clave en la estrategia de crecimiento del grupo con un hotel que representa una propuesta moderna y funcional orientada al viajero de negocios y a las estadías de media y larga duración, un segmento en plena expansión dentro de los principales polos urbanos. Por su parte, Tivoli Mérida Residences introduce por primera vez en México el distintivo estilo y la hospitalidad de la marca Tivoli, sinónimo de lujo y sofisticación. También recientemente anunciaron la apertura de la misma marca, pero en de Maiorana Belém Pará, su tercera propiedad en Brasil y la primera en la región Norte del país.

Finalmente, la opción elegida para otra ciudad de la región con status global, Ushuaia, En Argentina, contamos con la llegada de la marca Anantara. Con la inauguración prevista para 2028, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort estará situado en la ciudad más austral del mundo. Ubicado dentro del plan maestro Costa Susana de Ushuaia, muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego, el nuevo complejo turístico frente al mar ofrecerá 60 lujosas habitaciones y suites, un amplio spa y centro de bienestar a nivel del mar, conceptos gastronómicos exclusivos e instalaciones para reuniones. Fiel al ADN experiencial de Anantara, la propiedad sumergirá a los huéspedes en experiencias transformadoras y arraigadas en la localidad, sin dejar de lado su profundo compromiso con la preservación del medio ambiente.

Un rompecabezas en el que, al final, surge una ecuación que vincula inversores, operadores, marcas y clientes buscando experiencias locales con estándar internacional. El negocio encontró un nuevo desafío.

por Marcelo Alfano