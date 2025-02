Un viaje a lo desconocido

El nuevo mundo recién asoma en el mercado laboral. El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los diferentes oficios o profesiones todavía no puede dimensionarse en su totalidad por cuanto la “revolución” empieza a dar sus primeros pasos. “La IA llegó para quedarse, no es una moda”, opina Julio Bresso, profesor de la Universidad Austral y asesor de organizaciones. Por su parte, el consultor Alejandro Melamed, autor del reciente libro "Liderazgo más humano”, sostiene que va a tener un efecto increíble, “provocará cambios en todas las actividades. Es lo que se denomina una ‘tecnología transversal’, porque atraviesa a las actividades, profesiones y, obviamente, diversos sectores de la economía”.

Las proyecciones lo reflejan: el último reporte del Foro Económico Mundial indica la generación de 170 millones de puestos laborales a partir de las nuevas tecnologías y la destrucción de 92 millones, lo que implica un saldo positivo de 78 millones de lugares. Sin duda, la tecnología de la IA será un elemento disruptivo en el mundo del trabajo. “Va a modificar las formas de trabajar, pero no tanto los trabajos en sí mismos. La IA será un apoyo, una ayuda, un ‘copiloto’ (como se llama ahora) de lo que hacemos ahora. Hará que nuestro trabajo sea más rápido, eficiente y dependerá de cómo la aprovechemos. Facilitará las tareas de médicos, programadores, escritores, diseñadores, etc., pero no reemplazará esas profesiones”, sostiene Sebastián Steizel, profesor de la Universidad de San Andrés. “Siempre hay una tendencia, sobre todo en nuestro país, de pensar que todo puede ir para peor. No creo que este sea el caso. Es cierto que muchos trabajos están desapareciendo, pero será necesario crear nuevos”, sostiene Bresso.

Perspectivas. Si hay algo en lo que todos los especialistas coinciden respecto de lo que vendrá es que todo es “incierto” y que nada será como hasta hoy. “Hay que ver de qué horizonte de tiempo hablamos cuando hablamos de ‘futuro’. Pienso que lo que ocurrirá en los próximos años será la profundización de tendencias que ya se observan en algunos trabajos e industrias, y que se harán más generalizadas”, añade Steizel. Al respecto, un estudio realizado por la Universidad de San Andrés arrojó que el trabajo en relación de dependencia a tiempo completo dejará de ser la norma. En cambio, las relaciones laborales estarán caracterizadas por trabajadores independientes que establezcan relaciones transaccionales, probablemente no con una única organización a nivel local (sino para diferentes países), que puedan trabajar de manera flexible, de forma híbrida, organizando su tiempo para realizar diferentes actividades, y con un mejor balance con su vida personal. “Planteará desafíos importantes para individuos y organizaciones. Estas últimas deberán encontrar esquemas que permitan fidelizar y comprometer a empleados que no trabajarán de forma permanente y exclusiva para ellos y organizarse bajo este tipo de trabajos y estructuras. Por otro lado, los trabajadores tendrán que comprometerse con su formación y su desarrollo, porque la competencia será global. Y desarrollar competencias ligadas a la autonomía, autodisciplina, orientación al logro y la tecnología”, afirma Steizel.

Para Melamed, lo más importante a considerar es la complementariedad que debe existir entre la inteligencia auténtica, que es la inteligencia humana, y la inteligencia artificial. “No es una o la otra, sino es una con la otra y creo que el impacto que va a tener fundamentalmente es en cómo se puede potenciar la energía humana con la IA y dedicarse a aquellas actividades en las cuales, al menos por el momento, no tiene ningún tipo de incumbencia”, amplía.

Elegidos. Hay más interrogantes que certezas respecto a los alcances definitivos que tendrá la IA y de qué manera modificará los usos y costumbres actuales. Cuando se analizan cuáles son las profesiones y trabajos con mayor nivel de demanda para los próximos años, hay cinco que sobresalen: los que trabajan en temas de datos y Big Data; los ingenieros FinTech; Inteligencia Artificial y Machine Learning; Ingeniería y Tecnología, y Software y Tecnología. “Ahora, también hay otras profesiones que se ven con oportunidades crecientes como la ciberseguridad, diseño digital, transición verde, salud y educación”, se explaya Melamed.

Bresso no duda que “todo trabajo rutinario va a ir tendiendo a desaparecer. Sin embargo, otras posiciones irán creciendo, y muchas serán nuevas”, al tiempo que destaca la importancia “del desarrollo de habilidades blandas, relacionadas con la inteligencia emocional”. Y menciona que “hay organizaciones integran profesionales vinculados con la espiritualidad de los empleados. Esto no tiene que ver con la religiosidad, sino con el sentido del propósito, con qué hay más allá del objetivo laboral que represento”.

“El envejecimiento y el hecho de que las personas vivan más años impactan sobre la economía global. Se van a necesitar, en función de esto, mucho personal de salud, especialistas en gerontología, y las distintas variables que tiene la medicina. También se expandirá todo lo relacionado con servicios de esparcimiento, por cuanto la gente tendrá más tiempo, por el equilibrio entre lo laboral y lo personal. Será importante crear servicios de entretenimiento”, subraya el consultor.

Mientras el cambio será el común denominador y el 20% de las ofertas de empleo relacionadas con la IA no se cubrieron en 2024 por falta de profesionales con especialización. el mercado laboral se prepara para un viaje a lo desconocido.

por Marcelo Alfano