Coaching con sentido: conversaciones que dejan huella

Entrevistamos a Roxana Gabriela Ponzo, Coach Ontológico. Master Coach Profesional…

¿Cómo descubriste tu vocación por el coaching y qué te impulsó a dedicarte a esto?

Descubrí el coaching en 1995, cuando un amigo me invitó a un programa de liderazgo. No sabía de qué se trataba aunque confiaba en que ese espacio iba a aportarme algo valioso a mi vida. Yo era Contador Público y venía buscando algo más… algo que me llenara el corazón.

Y así fue como comenzó un viaje interior que transformó mi vida. En 2003 me certifiqué como coach ontológico, y ese mismo año encontré mi vocación: asistir a los demás y encontrándole un sentido a mi vida.

¿Qué tipo de servicios ofrecés y con qué tipo de personas o procesos trabajás habitualmente?

Me apasiona el coaching organizacional. Acompaño a ejecutivos, equipos y organizaciones a mejorar la calidad de su comunicación interna, entendiendo que las empresas son redes conversacionales. La calidad de esas conversaciones define la calidad de las relaciones y, como consecuencia, los resultados que logran.

Mi enfoque combina herramientas del coaching ontológico con intervenciones prácticas diseñadas según las necesidades de cada equipo. Trabajo con empresas de distintos tamaños —desde pymes hasta grandes organizaciones— y en todos los casos el objetivo es el mismo: lograr una mejora concreta en el desempeño, fortalecer vínculos, identificar áreas de desarrollo y aumentar la competitividad.

Más que brindar soluciones, acompaño a que las personas y equipos descubran sus propios recursos, ganen claridad y se animen a conversaciones que transforman.

Pensando en el futuro cercano, ¿cómo te proyectás como profesional?

Me visualizo recorriendo América compartiendo mi experiencia con futuros coaches y líderes. Mi intención es inspirarlos a mirar desde nuevas perspectivas, a confiar en que podemos transformarnos y mejorar.

Creo que liderar no es convencer, sino acompañar desde el ejemplo. Quiero transmitir que siempre, incluso en tiempos difíciles, existe una manera de avanzar. Y si mi historia puede ser una guía o un impulso para alguien más, entonces ahí está el sentido.

¿Qué te diferencia como coach?

Creo que lo que me diferencia como coach es la forma en que conecto con las personas. Me involucro genuinamente con sus inquietudes, preocupaciones… y sobre todo, con sus aspiraciones.

Soy una persona apasionada por lo que hago. Acompaño con respeto y también con firmeza cuando se trata de desafiar esos juicios que nos hacen creer que algo no es posible. Trabajo desde la autenticidad, y me gusta sumar el humor, porque creo que se puede crecer con liviandad, sin perder profundidad.

Si volvieras a empezar, ¿harías algo diferente?

No creo que cambiaría nada. Cada paso que di, cada decisión que tomé, la volvería a tomar. Todo lo que viví —los esfuerzos, los tropiezos, las alegrías— me trajo hasta acá, me formó y me convirtió en quien soy hoy.

Claro que reconozco que tengo espacios de mejora, como todos, pero los abrazo, aprendo de ellos y sigo adelante. Me siento orgullosa del recorrido que hice… y también de cómo lo sigo transitando cada día.

Porque creo que no se trata de llegar perfectos a ningún lado, sino de caminar con conciencia, con amor propio y con la certeza de que siempre se podemos construir una mejor versión de nosotros mismos.

Datos de contacto:

Linkedin: Roxana PONZO

Instagram: Roxana Ponzo Coach y entrenartc.gr

Wapp: +54 9 11 6290 7692​

www.entrenar-t.com.ar

mail: [email protected]