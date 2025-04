Dulces Companias: Un legado de amor

Johanna Chaffittelli, ¿qué proyectos tienes con tu emprendimiento?

Dulces Companias, logró superar mis expectativas, soy una persona altamente exigente por lo cual sigo sorprendiéndome, más allá de que siempre voy por más, jamás me quedo en un lugar, por lo cual quiero que esta empresa siga expandiéndose, mejorando procesos y servicios que ofrecemos, ideando y captando lo que las familias quieren y buscan. Mi mente está siempre más adelante evaluando y creando nuevos proyectos, y buscando mejorar. Proyecto una nueva sucursal en Europa, y si tengo que seguir visualizando mi empresa, la veo en un futuro de la mano de mis hijas, en principio de la más grande y luego de la mano de las gemelas, que hoy son chicas. Quiero que esta empresa sea el legado de ellas, cada una siempre con su profesión, pero que puedan cuidarla y continuar con la misma de la manera que decidan.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Esta empresa brinda un servicio único en el mercado, la diferencia está desde el momento cero, que va desde lo profesional, el trabajo incomparable que hay detrás, el nivel de exigencia del personal que conforma nuestro staff, el servicio personalizado que brindamos, en el cuidado que le otorgamos a cada familia, cliente y a la los empleados, sin dejar de mencionar la garantía de por vida que ofrecemos con la seguridad de que Dulces Companias apunta a poder ayudar siempre a las familias a largo plazo.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Sería más selectiva y no tan confiada en cuanto a clientes y empleados. En la actualidad no trabajo si no analizo y evaluó todo el contexto. Busco la armonía, la calidez, los resultados óptimos, el buen trato el respeto, la honestidad y la buena fe, sobre todos las cosas y no lo encontramos siempre. El hecho de ser tan correcta, confiada y honesta me ha perjudicado, en oportunidades han intentado ensuciarme gratuitamente y pagué un precio alto, por lo cual es muy importante saber con quién trabajar, ya sea hablando del personal interno de la empresa, en cada departamento, hasta los clientes, familias con las que trabajo con toda mi dedicación, amor y profesionalismo.

No puedo hablar de que cambiaría la mejora del servicio porque cuando empecé era joven, en el camino uno va aprendiendo, formándose, como lo hago todos los días, incorporando la mejora continua.

Datos de contacto:

Web: www.duclescompanias.com

Instagram: @dulces_companias

Celular: 1123001092

Argentina - Uruguay - Estados Unidos

por CEDOC