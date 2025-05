THE ANIMAL CENTER, atención veterinaria de excelencia

¿Cómo comenzó con su profesión?

Los inicios como veterinario fueron en la Ciudad de Curuzú Cuatiá, en Corrientes, allá por inicio de los años 90. Fue maravilloso haberme iniciado en mi ciudad natal, dado que supe ejercer mi especialidad integrando a profesionales de la salud humana, bioquímicos, como el Dr. Brero; odontólogos, como el Dr. Andino, y pediatras, como el Dr. Martínez Grossi, entre otros. Por aquellos años, experimentaba una interacción interdisciplinaria notable que hoy toma un relieve sobresaliente, que es lo que la OMS denomina One Health. Luego me trasladé a la Ciudad de Buenos Aires, por el deseo y la ambición de crecer, y entonces comienza otra faceta en emergencias veterinarias. Conseguí un trabajo donde una compañía me entregó una ambulancia con el fin de rescate y asistencia a perros y a gatos con dificultades en salud y prevención. Y ya, por el año 2003, tuve una propuesta de trabajo en Qatar, donde decido trasladarme e insertarme en una sociedad musulmana completamente diferente a la nuestra.

Fue una gran oportunidad…

Experiencia hermosa, primeramente un contrato con el Príncipe, y luego con su tío, en la familia Real de Qatar, durante 10 años.

¿Cuál era la tarea que realizaba allá?

Siempre en mi especialidad, la clínica veterinaria en pequeñas especies. Aprendí, mucho. Costumbres y cultura de pueblos lejanos y disimiles al nuestro. Supe relacionarme e interactuar.

¿Y luego, cómo siguió?

En el 2017 vuelvo e inicio lo que hoy soy, el Gerente Comercial y Director Técnico de la empresa que creamos con mi esposa Vanina Martínez, que es farmacéutica, THE ANIMAL CENTER SRL.

¿Qué atención brindan?

Es una clínica veterinaria, donde incorporamos todas las especialidades veterinarias, desde fisiatría, traumatología, cardiología, cirugía, laboratorio y diagnóstico por imágenes, y clínica general. Con las exigencias propias de un barrio, como el de Recoleta.

¿Qué los hace diferentes?

Buscamos la excelencia. Entregar lo mejor nuestro. Amar lo que hacemos, amar a nuestros clientes y también a nuestros pacientes. Entregar toda la mejor infraestructura para la salud del paciente, canino, felino o exótico. Buscamos de esta manera diferenciarnos. Nosotros estamos, siempre. Buscar ese nicho y llevarlo a un virtuosismo que no lo presenta nadie.

¿Qué más les gustaría hacer con THE ANIMAL CENTER?

Tenemos pensado, en el mediano plazo, abrir sucursales e ir desarrollando esta misma temática. Somos exitosos en lo que hacemos y deseamos sobre todo poner en relieve hacia la sociedad en la que vivimos. Mejorarla desde nuestro profesionalismo. Abordar los desafíos nos encanta y llevarlos a un buen puerto, lo festejo. Soy un enamorado de la armonía que busco generar, tal un Director de orquesta. Poner en práctica lo que intento a diario cultivarme es lo que me cautiva.

Datos de contacto:

Instagram: @theanimalcentersrl

Facebook: https//facebook.com/theanimalcenterveterinaria

Web: www.thanimalcenter.com