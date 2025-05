Transformación Profesional: El Enfoque Humano de Gaby Centurión en el Coaching Corporativo

Gaby, ¿cómo nació tu vocación por el coaching corporativo y profesional?

No fue una vocación que surgiera de la noche a la mañana, sino un proceso de construcción que se dio con el tiempo y la experiencia. Llevo muchos años trabajando en el ámbito bancario y en diversos contextos corporativos. Desde adentro, pude observar patrones que se repetían: liderazgos desmotivadores, equipos que no funcionaban y talentos que se apagaban.

En lo personal, atravesé situaciones que me enfrentaron cara a cara con la violencia laboral. En ese momento, no sabía cómo nombrarlas, pero el impacto era real: me afectaba física, emocional y profesionalmente. Fue una de las experiencias más duras que viví. Fue entonces cuando decidí formarme, al principio buscando herramientas para salir adelante yo misma, y luego comprendí que todo eso podía servir para acompañar a otros.

Hoy soy Coach Ontológica y Ejecutiva, me especializo en Bienestar y Felicidad Organizacional y también me formé en Prevención y Gestión de la Violencia Laboral. Entendí que no basta con que las cosas "funcionen" en lo operativo: las personas necesitan entornos donde puedan desarrollarse sin sacrificar su salud en el intento.

El coaching fue una puerta de entrada, pero lo que realmente me moviliza es generar un impacto real: acompañar a los líderes en su evolución, donde el hacer y el ser estén alineados, y donde no tengamos que sobrevivir al trabajo, sino vivirlo con sentido e impactando positivamente en nuestro entorno.

¿Cuál fue el momento clave o el aprendizaje más importante que marcó tu camino como coach?

Como coach, el aprendizaje más potente fue descubrir el poder de las preguntas. Las verdaderas preguntas. Esas que incomodan, que abren, que te hacen frenar y mirar las cosas de manera distinta. No buscan una respuesta rápida, sino que invitan a una conversación profunda con uno mismo.

El coaching me enseñó que no se trata de tener todas las respuestas, sino de dejar de mentirse. De salir del lugar de víctima, de soltar el “no puedo porque…” y empezar a asumir la responsabilidad. Ver cómo una persona pasa de la queja a la acción, de culpar al contexto a liderar su carrera, sigue emocionándome.

También entendí que el cambio no empieza en el entorno, sino en la mentalidad. Si no hay un cambio interno, no hay transformación real. Y liderar no es copiar fórmulas, sino animarse a ser uno mismo con firmeza, claridad y coherencia.

Ese fue mi gran punto de inflexión: dejar de hacer lo que "se esperaba" y empezar a liderar desde un lugar mucho más humano y auténtico. Y eso es lo que intento promover en cada proceso: menos pose, más verdad. Menos piloto automático, más responsabilidad personal. Porque el primer cambio siempre comienza por uno mismo.

¿Qué desafíos ves hoy en los profesionales dentro del ámbito corporativo y cómo los ayudás a superarlos?

Muchos profesionales están agotados, pero no solo físicamente: están mental y emocionalmente saturados. La constante exigencia por rendir, por demostrar y por cumplir los desconecta de lo que realmente quieren o pueden dar.

Además, hay desafíos muy concretos que aparecen una y otra vez: dificultades para gestionar el tiempo, baja visibilidad profesional —a pesar de tener buenos resultados— y mucho miedo a mostrarse tal como son. En el intento de “encajar”, muchas personas terminan funcionando en piloto automático, perdiendo su autenticidad y su capacidad de aportar desde su diferencia.

Otro desafío importante se encuentra en el rol de quienes lideran equipos. Muchos se quejan de sus equipos, pero no saben cómo desarrollarlos ni cómo sacar lo mejor de ellos. Les faltan herramientas para acompañar, dar feedback, generar confianza y promover conversaciones constructivas.

Trabajo con ellos para que puedan volver a escucharse, organizarse mejor, aprender a decir "no", pedir ayuda, marcar sus prioridades y comunicar lo que hacen con claridad y seguridad. Parece básico, pero no lo es. Es volver a lo esencial para que todo lo demás funcione, incluidos sus equipos, que muchas veces están esperando ser vistos, guiados y valorados de verdad.

¿Qué distingue tu enfoque del coaching respecto a otras corrientes o metodologías?

Mi enfoque es integral pero con los pies en la tierra. No me interesa vender fórmulas mágicas ni palabras vacías. Combino el coaching ontológico y ejecutivo con herramientas de agilidad, bienestar organizacional, prevención de violencia laboral y consultoría de imagen profesional. ¿Por qué? Porque no somos solo una cosa: somos cuerpo, lenguaje, emociones, acciones y contexto. Trabajo con todo eso, pero de manera concreta: ¿qué te está pasando? ¿Qué quieres cambiar? ¿Cómo lo llevamos a la acción? Y, sobre todo, alineándolo con el tipo de líder que quieres ser.

Mi programa llamado Evolucionate fue diseñado para que líderes y profesionales puedan posicionarse como aquellos que destacan, comunican su impacto con claridad y construyen un legado creando un impacto sostenible en su equipo y en su entorno, generando oportunidades de crecimiento en su ámbito profesional. Es una mentoría que acorta el camino, brindando sistemas y herramientas probadas para evolucionar su liderazgo. Porque evolucionar no es un proceso automático, es una decisión consciente que requiere compromiso, tiempo y energía. Por eso no es una fórmula mágica, pero sí es un camino probado que ofrece las herramientas, el acompañamiento y las estrategias necesarias para lograr resultados transformadores.

¿Qué tipo de transformación pueden esperar quienes trabajan con vos? ¿Podés compartir algún ejemplo inspirador?

No prometo transformaciones épicas, pero sí procesos reales. Los procesos se centran en desarrollar una mentalidad de crecimiento, fomentando una actitud protagonista y un liderazgo 360°. Esto implica mejorar la relación con su equipo, su nivel superior y sus colegas, todo mientras gestionan su imagen integral y logran un equilibrio personal y profesional.

Se trabaja de manera concreta sobre temas como gestión del tiempo, cumplimiento de objetivos, y herramientas ágiles para la gestión de equipos, de manera que puedan ser más productivos, mientras mejoran su comunicación con impacto y su capacidad para generar alianzas estratégicas y una mayor visibilidad profesional.

Cada cliente también aprende a construir un entorno de bienestar y felicidad laboral, lo que impacta positivamente no solo en su rendimiento, sino también en el de todo su equipo.

Un ejemplo inspirador es el de un cliente, un líder de equipo que se sentía perdido por la presión diaria. Después de pasar por el programa Evolucionate, comenzó a aplicar nuevas estrategias de liderazgo. En pocos meses, no solo mejoró su capacidad de gestión del tiempo y cumplió sus objetivos, sino que también mejoró la comunicación en su equipo y estableció alianzas clave con otros departamentos. Su visibilidad profesional creció notablemente, y ahora es visto como un referente dentro de su ámbito.

¿Qué te gustaría que los lectores encuentren mes a mes en tu columna dentro de Noticias?

Quiero que encuentren una pausa, un espacio para pensar diferente sobre el trabajo, el liderazgo, el bienestar y los vínculos que construimos en lo profesional. Que se lleven preguntas, ejemplos reales, reflexiones incómodas pero necesarias. Y, ojalá, alguna pista que les ayude a gestionar mejor lo que les pasa. Al final del día, el trabajo ocupa muchas horas como para vivirlo en automático.

Busco generar un espacio para hablar de lo que realmente sucede en el día a día de un líder. Hablar de lo que nadie dice, de esos momentos incómodos, de esos desafíos internos que a veces preferimos callar, pero que son parte del proceso.

Espero que se lleven herramientas prácticas y reales para impactar en su "metro cuadrado", es decir, en las personas que los rodean, en su equipo y su entorno. A veces, el cambio no tiene que ser algo grandioso ni complicado, sino pequeñas decisiones y acciones diarias que, si las hacemos con conciencia, generan un gran impacto en lo que nos rodea.

La idea es que estos cambios no sean superficiales, sino que se traduzcan en resultados sostenibles en el tiempo y en la creación de entornos profesionales más sanos, donde el bienestar, la comunicación clara y el respeto sean parte del día a día. Necesitamos humanizar el liderazgo, hacerlo más cercano, genuino y, sobre todo, efectivo para hacer las cosas lo mejor posible en el lugar en el que estamos.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @gabycenturionok

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gabriela-centurión/

WhatsApp: 1131139261