Colmena: Un nuevo horizonte para la vida después de los 50

Sus comienzos e ideales

Hay momentos en la vida donde el tiempo deja de correr y empieza a acompañar. Etapas en las que la urgencia ya no manda, y la búsqueda se transforma en una elección más serena: estar bien, vivir mejor, compartir sin prisa. En ese espíritu nació Colmena Espacio + Comunidad, una propuesta inmobiliaria que pone el foco en un público muchas veces olvidado por el mercado: las personas mayores de 50 años.

Colmena surge en Salta de la mano de dos arquitectos, Guillermo Gómez Bustillos y Mateo Lanusse, como resultado de una inquietud profunda: repensar cómo se habita esta etapa de la vida, tras ver de cerca lo poco que ofrece el mercado tradicional y lo desconectadas que suelen ser las propuestas actuales de lo que realmente necesitan las personas mayores de 50. Lo que comenzó como una necesidad personal, se transformó en un proyecto con impacto colectivo. Fue una reacción frente a modelos que muchas veces aíslan, infantilizan o invisibilizan, cuando en realidad se trata de una etapa de enorme potencial.

Una propuesta diferencial

Lejos de estructuras impersonales o de los clásicos barrios cerrados sin identidad, Colmena plantea una alternativa cálida, cercana y pensada desde la empatía. El diseño arquitectónico toma en cuenta las verdaderas prioridades de este momento vital: viviendas accesibles, funcionales y estéticamente cuidadas, combinadas con espacios comunes donde compartir, encontrarse, formar parte. Porque sabemos que el entorno también construye bienestar.

Actualmente, Colmena cuenta con tres desarrollos en marcha en la ciudad de Salta, y proyecciones para seguir creciendo en la región. Cada uno fue diseñado a partir del diálogo con personas reales: encuestas, entrevistas, talleres, encuentros. Creemos que solo así se puede construir algo verdaderamente relevante: no suponiendo lo que el otro necesita, sino preguntando y escuchando.

No se trata solo de ofrecer metros cuadrados, sino de construir calidad de vida. Por eso cada proyecto Colmena integra espacios comunitarios como quinchos, jardines, senderos, salas multiuso o huertas, en los que la interacción se da naturalmente. No se fuerza, no se impone: se habilita.

El modelo combina arquitectura, comunidad y respaldo. La empresa está constituida como sociedad anónima simplificada (SAS), con marca registrada, equipo contable y legal propio, y una estructura de gestión comercial clara. Pero el diferencial más fuerte está en lo humano: en la forma en que acompañamos a cada persona interesada desde el primer contacto hasta la entrega final.

Cada obra comienza cuando se confirma el grupo inicial de futuros residentes. Eso permite que el proceso sea ágil, que la obra esté financieramente respaldada, y que las personas sepan exactamente en qué etapa están. Apostamos a trabajar con tiempos reales, plazos posibles y compromisos concretos.

El oficio de construir se vuelve, así, un oficio de escuchar. De acompañar. De leer lo que pasa hoy y anticipar lo que viene. Porque cada vez más personas mayores de 50 buscan alternativas para vivir esta etapa con autonomía, compañía y disfrute. Y porque sabemos que muchas de esas necesidades ni siquiera se verbalizan todavía, por miedo o por costumbre.

Nuevos proyectos y desafíos

Colmena tiene como objetivo seguir creciendo sin perder esa mirada humana que lo diferencia. Escalar, sí, pero sin dejar de estar cerca. Avanzar con nuevos desarrollos que sigan respondiendo a esas nuevas preguntas que aparecen. Incorporar tecnología que acerque, que dé seguridad y facilite la gestión cotidiana. Y seguir construyendo puentes para quienes quieren vivir esta etapa con plenitud, pero aún no saben por dónde empezar.

En un contexto donde la medicina nos regala más años de calidad, y donde la llamada “Economía Plateada” plantea nuevas formas de habitar, Colmena se posiciona como una respuesta concreta a una pregunta vital: ¿cómo queremos vivir los próximos años de nuestra vida?

La respuesta, tal vez, esté en esos espacios donde se puede tomar un café con alguien, salir a caminar por un jardín, saludar al vecino por su nombre. Donde el tiempo no se va, sino que se queda. Y donde vivir se vuelve, otra vez, una elección.

Datos de contacto:

por CEDOC