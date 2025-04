Cómo elegir el televisor ideal en 2025: claves, modelos recomendados y qué tener en cuenta antes de comprar

Comprar un nuevo televisor es una decisión importante que va mucho más allá de elegir el modelo más lindo o el más grande. Hoy en día, la tecnología avanza a pasos gigantes y cada pequeño detalle, desde la calidad de imagen hasta el diseño, puede cambiar por completo tu experiencia frente a la pantalla. Por eso, es clave que te tomes un tiempo para conocer bien qué características ofrecen los distintos modelos.

En el mercado argentino, además, vas a encontrar una gran variedad de opciones que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. Algunos televisores apuestan fuerte por la calidad de imagen, mientras que otros priorizan el diseño, las funciones inteligentes o la conectividad con otros dispositivos.

En esta guía te contamos cuáles son los aspectos fundamentales que deberías considerar antes de comprar un TV. Vamos a hablar de resolución, tipo de panel, tasa de refresco, diseño, funciones inteligentes y otros detalles que muchas veces pasan desapercibidos pero que son esenciales para disfrutar al máximo de tu próxima pantalla.

La calidad de imagen es el primer factor que deberías evaluar

La tasa de refresco mejora la fluidez de la imagen

La frecuencia de actualización, medida en hercios (Hz), indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen. Un TV 120Hz es ideal si te gusta mirar deportes o jugar videojuegos, ya que hace que el movimiento sea más fluido y sin saltos.

Modelos como el Sony X90K, el LG C2 o el Samsung QN85B ofrecen paneles de 120Hz reales y tienen soporte para tecnologías como VRR y ALLM, que optimizan la experiencia en consolas como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. En caso de que puedas encontrar un modelo que se ajuste a tu presupuesto, siempre es conveniente elegir un TV 120Hz.

La resolución disponible cambia totalmente la experiencia visual

La resolución determina cuántos detalles vas a ver en pantalla. Hoy en día, lo más común es encontrar televisores 4K, que ofrecen una excelente definición y son ideales para contenidos en plataformas como Netflix, YouTube o Disney+. Algunos modelos más avanzados ya traen resolución 8K, aunque todavía no hay mucho contenido disponible en esa calidad y los precios suelen ser bastante más altos.

En Argentina, marcas como Samsung, TCL y Noblex ofrecen muy buenas opciones en 4K, que se adaptan bien al consumo habitual de contenidos locales e internacionales.

El tipo de panel influye en el color y el contraste

Los tipos de panel más comunes son LED, QLED y OLED. Cada uno tiene sus ventajas. Los LED son más económicos y cumplen con lo básico. Los QLED, como los que ofrece Samsung, mejoran la intensidad del color gracias a la tecnología de puntos cuánticos. Por su parte, los OLED, presentes en modelos de LG y Sony, destacan por su contraste profundo y negros más puros, ideales para ver películas con mucha calidad cinematográfica.

El diseño del TV también es clave al momento de elegir

Un TV curvo puede ser una opción para mayor inmersión

Un TV curvo tiene una leve curvatura en la pantalla, lo que puede dar una mayor sensación de profundidad e inmersión, sobre todo si lo vas a usar a corta distancia o en un ambiente chico. Esta opción estuvo de moda hace algunos años, aunque hoy es menos común.

Podés encontrar algunos modelos de TV curvo de marcas como Samsung o TCL, especialmente en tamaños grandes. Si te interesa una experiencia más envolvente, sobre todo para películas o gaming, puede valer la pena considerarlo.

La delgadez y el marco impactan en la estética del hogar

Los modelos más recientes apuestan por diseños ultra delgados, con bordes casi invisibles. Esto no solo mejora la estética del living, sino que también permite aprovechar mejor el tamaño de pantalla.

Equipos como el Philips The One, el LG OLED evo o el Samsung The Frame combinan diseño minimalista con buena calidad de imagen. Además, muchos vienen preparados para colgar en la pared sin que sobresalgan demasiado, algo muy valorado en espacios modernos.

El tamaño de la pantalla debe adaptarse a tu espacio

El tamaño ideal depende de la distancia entre el televisor y donde te sentás a mirar. Como guía general:

Para 2 metros de distancia: 43 a 50 pulgadas.

43 a 50 pulgadas. Para 2,5 a 3 metros: 55 a 65 pulgadas.

55 a 65 pulgadas. Más de 3 metros: 70 pulgadas en adelante.

Tené en cuenta también la resolución: un 4K permite ver desde más cerca sin perder calidad. Modelos como el Hisense U7K o el TCL C645 ofrecen buenos tamaños y definiciones a precios accesibles.

Las funciones inteligentes ofrecen una experiencia más completa

El sistema operativo facilita la navegación

Hoy casi todos los televisores son Smart, pero el sistema operativo puede hacer una gran diferencia. Tizen (Samsung), webOS (LG) y Google TV (Sony, TCL, Philips) son los más usados.

Tizen y webOS tienen una interfaz intuitiva y acceso a las apps más populares. Google TV, por su parte, permite una búsqueda más potente por voz y mejor integración con celulares Android. Elegí el que te resulte más cómodo de usar.

Las opciones de conectividad amplían las posibilidades de uso

Es fundamental revisar las conexiones que tiene el televisor. Un HDMI 2.1 es esencial si pensás conectar consolas de nueva generación. También conviene que tenga Wi-Fi 5 o 6, Bluetooth, y al menos tres entradas HDMI y una USB.

Marcas como Noblex, Philips y TCL ofrecen buenos modelos con múltiples puertos, ideales para quienes conectan varios dispositivos al mismo tiempo.

La compatibilidad con asistentes de voz suma comodidad

Varios modelos permiten controlar el televisor por voz. Google Assistant, Alexa o Bixby (en Samsung) son los asistentes más comunes. Esto te permite cambiar de canal, subir el volumen o buscar una serie con solo hablarle al control remoto.

Algunos incluso se integran con otros dispositivos del hogar, como luces o parlantes inteligentes. Si ya usás domótica, es un punto a tener en cuenta.

Otros aspectos importantes para tomar la mejor decisión

La eficiencia energética puede ayudarte a ahorrar

En un contexto donde la luz no es barata, fijate en la etiqueta de eficiencia energética. Los modelos más eficientes consumen menos electricidad, y algunos incluyen sensores que ajustan el brillo automáticamente según la luz del ambiente (como el Eco Sensor de Samsung).

Esto no solo reduce el gasto, sino que también cuida tus ojos en ambientes oscuros.

El sonido incorporado hace una gran diferencia

No todos tienen lugar para una barra de sonido, así que el audio del propio televisor es relevante. Algunos modelos incluyen tecnologías como Dolby Atmos o DTS:X, que ofrecen un sonido más envolvente.

Televisores como el Sony X90L, el LG QNED80 o el Hisense U8K incluyen parlantes más potentes que cubren bien un ambiente sin necesidad de agregar equipos extra.

La relación precio-calidad debe adaptarse a tu presupuesto

No siempre hace falta ir por el modelo más caro. Lo importante es que elijas un televisor que se ajuste a tus necesidades reales. Si solo vas a mirar cable o TDA, un modelo básico LED te va a alcanzar. Pero si sos fan de las películas o los juegos, conviene invertir un poco más.

Compará prestaciones, leé reseñas y buscá opiniones locales antes de comprar. En Argentina, las diferencias de precio entre marcas pueden ser grandes por cuestiones de importación o ensamblaje nacional.