El nuevo liderazgo ya comenzó: la conciencia como punto de partida

– Usted habla de un nuevo liderazgo. ¿Qué cambió realmente?

Durante más de tres décadas lideré equipos en el mundo corporativo, en contextos de alta exigencia y cambio permanente. Ese recorrido me permitió comprender algo clave: los resultados no dependen solo de la estrategia, sino de la identidad de quienes lideran.

El liderazgo tradicional funcionó cuando el entorno era más predecible. Hoy, en un escenario de incertidumbre constante, ese modelo resulta insuficiente. El nuevo liderazgo no se impone desde la jerarquía: se construye desde la conciencia.



– ¿Qué significa liderar desde la conciencia?

Significa asumir responsabilidad por el impacto que generamos. Un líder consciente entiende que cada decisión moldea cultura y que la coherencia personal influye directamente en los equipos. No se trata de emocionalismo, sino de madurez: cuando evoluciona la identidad del líder, evoluciona la organización.



– ¿Cómo pasó del mundo corporativo a trabajar en transformación personal?

Un proceso personal profundo me llevó a aplicar en mí misma años de estudio en neurociencia, actitud mental positiva y desarrollo humano. De esa experiencia nació el Método CLARK, un modelo que acompaña a las personas en cinco movimientos: conectar con su realidad, liberar patrones limitantes, alinear decisiones con valores, renovar su identidad y crear una versión más consciente de sí mismas.



– También cree PowerWoman Club y PowerMen Club.

Son espacios donde se entrena el liderazgo interno. Allí las personas trabajan decisiones, límites, coherencia y propósito. Cuando alguien ordena su mundo interno, transforma su manera de liderar en todos los ámbitos.



– ¿El desafío hacia adelante?

Dejar de buscar soluciones externas y asumir responsabilidad interna. El liderazgo del futuro será el de quienes desarrollen conciencia y quieran dejar huellas.

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por CONTENT NOTICIAS