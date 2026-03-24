Tu casa, tus reglas: proyectar según el estilo de vida, no la moda

¿Cómo influye el estilo de vida de una familia en las decisiones de diseño arquitectónico?

Muchísimo. Las rutinas, costumbres y necesidades diarias de una familia son claves para definir cómo se va a vivir esa casa. No es lo mismo diseñar para una pareja que trabaja desde casa que para una familia con chicos pequeños. Desde la distribución de los ambientes hasta los espacios de guardado o los lugares de encuentro, todo se adapta para que la casa funcione bien y acompañe el ritmo de vida de quienes la habitan.

¿Cómo se puede lograr una casa con personalidad sin caer en las tendencias del momento?

El secreto está en enfocarse en lo que realmente le gusta y necesita el cliente, en lugar de seguir lo que está de moda. Usar materiales nobles, elegir una paleta que no canse con el tiempo y sumar detalles que tengan sentido para quienes van a vivir ahí. Así se logra una casa con carácter propio, que no depende de lo que se ve en redes y que sigue funcionando y gustando con el paso del tiempo.

¿Se puede tener una casa con identidad sin recurrir a estilos conocidos como “minimalista” o “nórdico”?

Totalmente. La identidad de una vivienda no surge de seguir un estilo marcado, sino de diseñar espacios que reflejan cómo vive cada persona o familia. Muchas veces, los estilos como el nórdico o el minimalista funcionan bien, pero no son la única opción. Una casa con identidad es aquella que tiene sentido para quien la habita: que responde a sus gustos, sus necesidades y su forma de usarla. No hace falta seguir una estética reconocible si el diseño está bien pensado desde lo funcional y lo personal.

¿Cómo trabajás con clientes que vienen con muchas ideas tomadas de Pinterest o Instagram?

Es muy común, y está buenísimo que lleguen con referencias porque ayuda a entender lo que buscan. Lo que hacemos es ordenar esas ideas, comprender qué les gusta de cada imagen y adaptarlo al proyecto real: su terreno, su presupuesto y su forma de vivir. Muchas veces esas imágenes muestran soluciones que no aplican tal cual, pero sí sirven como punto de partida para llegar a una propuesta más personal y posible.

¿Hay una fórmula para lograr una casa “atemporal” sin resignar personalidad?

Más que una fórmula, es una forma de pensar el diseño. Una casa atemporal no necesita ser neutra o aburrida. Se puede lograr el equilibrio eligiendo materiales que envejezcan bien, líneas simples y proporciones claras. La personalidad se suma en los detalles: una obra de arte, una textura, una paleta de colores bien elegida. Lo importante es que esos elementos no estén guiados por modas, sino por el estilo y la historia de quienes la van a habitar. Así, la casa se mantiene vigente y sigue representando a sus dueños con el tiempo.

Diseñar una casa atemporal no es cuestión de fórmulas, sino de entender a las personas que la van a habitar. Cuando el proyecto nace de su historia y su modo de vivir, el resultado trasciende las modas. Esa es, para CHECA ARQUITECTOS, la verdadera esencia de una vivienda con identidad.

Por: Arq. Javier Batalles

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