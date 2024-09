El Rol del Docente en el Aula Inteligente - con Marcela Razetto Innovación Educativa

La llegada de la inteligencia artificial (IA) al aula está revolucionando la educación, demandando un cambio significativo en el rol del docente. Ya no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de convertirse en guías y facilitadores que integren nuevas herramientas tecnológicas en el proceso educativo. Es importante destacar que el cambio que hoy nos encontramos acompañando es pedagógico, no es solo tecnológico.

En este nuevo paradigma, el docente como facilitador debe estar capacitado para utilizar y enseñar a sus alumnos a manejar herramientas de IA. Esto no solo implica un conocimiento técnico, sino también la habilidad de fomentar la autonomía en los estudiantes, incentivándolos a explorar y utilizar estas tecnologías de manera independiente. El tecnólogo argentino Santiago Bilinkis destaca que “la habilidad de conversar con la IA será crucial para cualquier cosa que quieras hacer”. Esta afirmación subraya la importancia de que los docentes no solo comprendan estas tecnologías, sino que también enseñen a los estudiantes a interactuar eficazmente con ellas, poniendo especial foco en revisar y potenciar la pedagogía de la pregunta que toma relevancia al momento de formular “Prompts” para iterar con la #IA Generativa.

Además de las competencias tecnológicas, es crucial que los docentes desarrollen su inteligencia emocional. El desarrollo de habilidades emocionales y sociales es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo. La capacidad de manejar el aula y apoyar a los estudiantes en su desarrollo emocional y social fomenta relaciones interpersonales basadas en el respeto y la colaboración. Melina Masnatta, en su libro Educar en tiempos sintéticos, resalta que “la educación en la era de la IA debe enfocarse en desarrollar habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar, como la empatía y la creatividad”. Este enfoque es vital para preparar a los estudiantes para un futuro donde la tecnología y las habilidades humanas coexistan de manera complementaria.

Para que los docentes puedan adaptarse a estos cambios, es imprescindible que reciban formación continua. La capacitación y apoyo a los docentes es esencial, y las instituciones educativas deben proporcionar el apoyo necesario para la implementación de estas tecnologías, asegurando que los docentes estén siempre actualizados y preparados para enfrentar los nuevos desafíos. Bilinkis también menciona que reinventar la educación es uno de los proyectos más difíciles y prioritarios de esta época, lo que resalta la necesidad de un compromiso constante con la formación y el apoyo a los docentes. Masnatta también enfatiza que “la transformación educativa requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, desde los docentes hasta las familias y las instituciones”. Este llamado a la colaboración subraya la importancia de un enfoque integral para lograr una educación de calidad en tiempos de cambio.

Los docentes como líderes en la educación del futuro son esenciales para acercar a nuestros estudiantes a la #EducaciónDelFuturo. Su rol como facilitadores y guías es crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos y oportunidades que la IA y otras tecnologías

emergentes presentan. Como educadores, nos reconocemos como curadores de contenido, y es eso lo que debemos fomentar en nuestros alumnos hoy al momento de encontrarse interactuando con las producciones de la Inteligencia Artificial. Debemos guiarlos en

aprender a cuestionar los resultados de la #IA-GEN, enseñándoles que la IA siempre puede fallar y por eso es importante la intervención humana.

Es fundamental reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de los docentes en este proceso de transformación. Potenciando el entusiasmo y la valoración del rol docente, debemos bajarle el volumen al desafío de la dificultad y alentar a nuestros docentes a

comenzar a desarrollar habilidades de #IA. La transformación del rol docente es un proceso continuo que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa. Padres y directivos deben acompañar y apoyar a los docentes en este cambio, reconociendo la importancia de su nuevo rol como facilitadores en el aula inteligente. Solo así podremos aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA en la educación y preparar a nuestros estudiantes para el futuro.

¿Estamos listos para asumir el desafío y transformar la educación juntos? Invitamos a todos los padres, madres y docentes a unirse en este esfuerzo colectivo. Apoyemos a nuestros docentes, fomentemos la curiosidad y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, y trabajemos juntos para construir un futuro educativo donde la tecnología y la humanidad se complementen de manera armoniosa.

*Prompt: Una instrucción o pregunta que se utiliza para guiar la interacción con una inteligencia artificial, ayudando a generar

respuestas o acciones específicas.

por CEDOC