Emprender exitosamente no es cosa de valientes, si no de conscientes

—¿Por qué es tan importante emprender desde el propósito?

Porque lo contrario es traicionarte. Si lo hacés solo por dinero o validación, pagás el precio con tu energía vital. El cuerpo lo siente: te vas a agotár, enfermar o apagár.

—¿Qué es emprender, para vos?

No es necesariamente tener una idea brillante. Es crear una vida alineada con tu verdad. Transformar tu historia en un proyecto que exprese quién sos, con tus valores al servicio de otros.

—Muchos buscan libertad financiera. ¿Qué opinás?

Es válido, pero la verdadera libertad nace de la coherencia interna. Pasamos gran parte de la vida trabajando; si no hay un “para qué” profundo, a la larga caes en apatía. Así funcionamos.

—¿Cómo influye eso en el cerebro?

El propósito alinea el sistema nervioso y cardíaco. Activa la corteza prefrontal, clave en decisiones consciente te hace más enfocado, creativo y expansivo. No agota, te impulsa.

—¿Y si alguien no sabe cuál es su propósito?

Necesita escucharse más. El propósito no es algo gravado en piedra. Es un llamado, una dirección que da sentido. Pregúntate: ¿Qué me obsesiona? ¿Qué parte del mundo quiero cambiar o transformar? Nace de la reflexión, no del ego.

—Consejos para emprender con sentido:

Primero: Inspírate, pero no copies.

Segundo: se paciente, fallar es parte del camino.

Tercero: escucha tu cuerpo, él sabe cuando estás alineados a tu propósito.

—¿Y si no tengo una idea original?

No importa. Podés hacer algo que ya existe, pero con tu impronta. La gente busca autenticidad, no novedades.

—¿Qué le dirías a quien duda en dar el salto?

Que no emprender es, en parte, no vivir. Emprender es encarnar lo que viniste a hacer. Si estás dudando, ya estás sufriendo. El dolor de no ser quien viniste a ser siempre será más grande que el miedo a intentarlo.

