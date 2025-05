Diego Colunga: su liderazgo en la aviación Argentina y las estrategias para el crecimiento del sector

En casi tres décadas de trayectoria, Diego Colunga ha recorrido el sector aeronáutico argentino desde distintos ángulos: fue CEO de Macair Jet, lideró el desarrollo de Aerochaco y Líneas Aéreas de Entre Ríos, asesoró al Estado en transporte aéreo y hoy integra el directorio de Aerolíneas Argentinas, ambos ad honorem. Su visión y liderazgo combina el conocimiento operativo con una mirada estratégica sobre los desafíos de la industria.

—¿Cómo ve el futuro de la aviación en Argentina y qué medidas considera necesarias para su desarrollo?

—Diego Colunga: Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento en aviación ejecutiva, regional y regular. Desde el Estado se están impulsando medidas para facilitar ese desarrollo, pero los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Convencer inversores para entrar en un negocio de capital intensivo y de largo plazo no es sencillo, pero quienes detecten la oportunidad antes podrán obtener grandes beneficios. No solo en aerolíneas, sino también en servicios complementarios como talleres, escuelas de vuelo, rampas, seguros y financiamiento local, que hoy prácticamente no existe. Además, hay un gran desafío en la capacitación y retención de talento para el sector público en áreas clave como el control aéreo y el mantenimiento. Es fundamental formar profesionales para acompañar el crecimiento que, en mi opinión, se avecina.

—En su opinión, ¿cuál debería ser el equilibrio entre una aerolínea pública y la competencia del sector privado?

—DC: Estoy convencido de que en Argentina hay espacio para todos los jugadores actuales y muchos más por venir. La aerolínea estatal no podrá absorber todo el crecimiento que podría darse si logramos un par de años de estabilidad económica. Veo el sector como un sistema interconectado: si crece uno, crecen todos. Por eso, creo que es clave la cooperación entre actores públicos y privados para aumentar la cantidad de pasajeros, algo que en Argentina no ocurre desde hace más de diez años. Por su estructura y participación de mercado, nuestra aerolínea tiene la oportunidad de liderar diferentes áreas dentro de la industria, más allá del transporte de pasajeros.

—¿Por qué decidió no cobrar honorarios como director y qué mensaje buscan transmitir con esta decisión?

—DC: Considero que mi aporte es una contribución al país y a la industria aeronáutica que tanto me ha dado. Renunciar a los honorarios es una forma de demostrar mi compromiso desinteresado y de enfocarme en el crecimiento y fortalecimiento de la empresa sin que medie un interés económico personal.

—¿Qué estrategias considera clave para mejorar la rentabilidad de la compañía?

—DC: Es crucial implementar estrategias que optimicen los costos operativos, mejoren la eficiencia en las operaciones y diversifiquen las fuentes de ingresos. Esto incluye la revisión de rutas, la modernización de la flota, la mejora en la experiencia del cliente y la exploración de alianzas estratégicas que potencien la posición de la empresa en el mercado internacional.

—¿Qué rol juega la innovación tecnológica en el futuro de la compañía?

—DC: La innovación tecnológica es fundamental para mantener la competitividad en el mercado aéreo. Nuestra aerolínea debe apostar por la digitalización de procesos, la implementación de sistemas avanzados de gestión y la mejora de la experiencia del cliente a través de herramientas tecnológicas. Esto no solo optimiza las operaciones, sino que también permite ofrecer servicios más personalizados y eficientes a los pasajeros.

—¿Cómo planea contribuir al desarrollo del talento humano dentro de la empresa?

—DC: El capital humano es el activo más valioso de cualquier organización. Mi objetivo es fomentar programas de capacitación y desarrollo profesional que permitan a los empleados adquirir nuevas habilidades y crecer dentro de la empresa. Además, es esencial crear un ambiente laboral que promueva la colaboración, la innovación y el compromiso con los valores y objetivos de Aerolíneas Argentinas.

—¿Qué mensaje le daría a los pasajeros?

—DC: Quiero transmitirles mi compromiso y el de todo el equipo para brindarles un servicio de calidad, seguro y eficiente. Estamos trabajando arduamente para mejorar cada aspecto de su experiencia de viaje y para consolidar a la empresa como un orgullo nacional que conecta a los argentinos con el mundo.