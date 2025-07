Cecilia Ribecco: la evolución de los negocios comienza con visión estratégica y tecnología centrada en las personas

Contanos un poco sobre tus inicios y tu recorrido en el ámbito profesional

Mis inicios profesionales estuvieron marcados por una sólida vinculación con el mundo empresarial desde la comunicación estratégica, la publicidad y el marketing. Esa primera etapa me permitió comprender de forma directa las dinámicas internas de las organizaciones y sus desafíos de evolución. Con el tiempo, comencé a participar activamente en el ecosistema emprendedor nacional, impulsando programas de formación orientados a emprendedores y empresarios, con especial foco en el desarrollo económico de las mujeres. Ese recorrido me llevó a ocupar posiciones de liderazgo como la Vicepresidencia de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina) y la Presidencia global de las Embajadoras WED (Women’s Entrepreneurship Day), que me posicionaron como referente del liderazgo emprendedor en América Latina. Hace casi una década, participé del programa de innovación en Israel “Innovation Experience” y fui becada por el Departamento de Estado de EE.UU. para asistir al Global Entrepreneurship Summit en la Universidad de Stanford. Ambas experiencias marcaron un antes y un después en mi visión sobre liderazgo, innovación y transformación empresarial.

¿Cómo podés ayudar a través de tu vasta formación y experiencia?

Con más de quince años liderando iniciativas en América Latina, he acompañado a empresas, gobiernos y organizaciones internacionales en procesos de cambio que integran tecnología, liderazgo e impacto. Brindo conferencias, diseño programas de formación ejecutiva y asesoro a líderes, equipos y consultores en la evolución de sus modelos de negocios en la era de la inteligencia artificial.

Soy la creadora del método Business Evolution Mindset™ (BEM), una propuesta que fusiona pensamiento estratégico, tecnologías emergentes e inteligencia adaptativa centrada en las personas. Este enfoque ayuda a líderes y organizaciones a adaptarse, tomar decisiones con visión y escalar en contextos dinámicos.

¿Algún proyecto a concretar a la brevedad?

En el mediano plazo, proyecto el lanzamiento del método, su libro y una plataforma de formación para escalar BEM™ internacionalmente.

Hoy en día hay una amplia oferta… ¿por qué elegir a Cecilia Ribecco?

Mi diferencial reside en la integración entre estrategia, tecnología y factor humano. Porque no se trata solo de implementar herramientas, sino de transformar mentalidades, procesos y modelos de negocio con una visión integral, humana y preparada para el futuro.

Datos de contacto:

www.ceciliaribecco.com

[email protected]

@ceciliaribecco en IG

FOTOS: Las imágenes de esta nota fueron generadas por IA a partir de fotos reales de Cecilia Ribecco. Se trata de contenido sintético utilizado para fines ilustrativos y comunicacionales.