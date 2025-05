Si tu negocio no está en digital, no existe (o pronto dejará de existir)

¿Por qué necesitás aprender Marketing Digital ya?

La forma de vender cambió para siempre. Ya no alcanza con tener un buen producto o confiar en el famoso “boca a boca”. Si no estás en redes, si no sabés cómo comunicarte online o si no tenés una estrategia, estás perdiendo ventas todos los días.

¿Qué es el Marketing Digital y por qué es tan urgente aprenderlo?

Es la habilidad de atraer, conectar y vender a través de canales como redes sociales, emails, buscadores y sitios web. Pero no se trata solo de tener presencia online: se trata de tener una estrategia clara que te permita:

Hacer que más personas conozcan tu marca.

Generar confianza con contenido auténtico.

Entender cómo piensa y actúa tu audiencia.

Convertir visitas en ventas reales.

Crear una experiencia online que represente lo que hacés y tu mensaje.

Hoy, quienes entienden marketing digital pueden llegar más lejos, con menos recursos, y adaptarse a los cambios del mercado con agilidad.

Beneficios concretos

Planificar tu contenido con intención, en lugar de publicar sin rumbo.

Crear una comunidad activa que te recomiende.

Medir qué campañas funcionan y dónde mejorar.

Expandir tu negocio más allá de tu ciudad o círculo cercano.

Aprendé Marketing Digital antes de quedarte atrás

La Academia de Comunicación de Mai Pistiner lanzó una formación intensiva para que vos también puedas dominar las herramientas digitales que hoy mueven al mundo.

¿Qué incluye el curso?

Crecimiento en redes sociales: para atraer, convertir y fidelizar.

Lanzamiento de podcast: para posicionarte como referente.

Oratoria: para comunicar con claridad y seguridad en redes, videos y webinars.

Email marketing: para vender sin depender de los algoritmos.

Formato 100% online y a tu ritmo, con clases claras, ejemplos reales y estrategias aplicables desde el primer día.

¿Quiénes lo dictan?

La formación fue creada por Mai Pistiner, periodista y especialista en comunicación con más de 10 años de experiencia en medios y formación digital. Hoy comparte contenido con una comunidad de más de 600.000 personas en Instagram, y su academia ya supera los 290.000 seguidores.

También participan:

Enio Castillo – Estratega digital, experto en performance y email marketing

Maru Medio – Coach organizacional y referente en comunicación efectiva

No lo postergues más

La diferencia entre los negocios que crecen y los que no, está en las decisiones que se toman hoy. No necesitás ser experto en tecnología, solo contar con las herramientas adecuadas y un plan claro.

Inscribite ahora a la Formación en Marketing Digital de Mai Pistiner y asegurá el futuro de tu marca.

www.maipistiner.com/curso-de-marketing-digital

por CEDOC