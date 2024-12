La Inclusión de los Celíacos en las Mesas de Fin de Año: Nutrizio como Alternativa para Toda la Familia

Una de las marcas que ha entendido esta necesidad y se ha comprometido con la inclusión es Nutrizio. Con sus premezclas sin gluten, Nutrizio ofrece una amplia gama de productos que son aptos para personas celíacas, ideales para compartir con toda la familia. La filosofía de la marca es clara: que todos puedan disfrutar de las mismas recetas y sabores, sin que nadie tenga que tener un menú separado debido a una alergia o sensibilidad.

Las premezclas de Nutrizio están elaboradas a base de cereales integrales provenientes de la molienda de granos enteros. Esta característica les otorga un alto contenido en fibra y una calidad nutricional superior, ya que mantienen todos los beneficios de los granos en su forma natural. Además, son una excelente fuente de nutrientes esenciales, lo que las convierte en una opción saludable para todos. Nutrizio ofrece hasta siete variedades de premezclas, ideales tanto para preparaciones dulces como saladas, lo que permite cubrir una amplia gama de necesidades y gustos para cualquier evento de fin de año.

La propuesta de Nutrizio no es solo para personas celíacas, sino para toda la familia. Desde un pan casero hasta una torta o preparación dulce, estas opciones permiten disfrutar de los sabores tradicionales de fin de año, manteniendo una alimentación saludable y sin gluten.

La propuesta de Nutrizio es simple y accesible, lo que permite que cualquier persona, incluso aquellos sin mucha experiencia en la cocina, pueda preparar productos frescos, caseros y deliciosos. Los invitamos a recorrer nuestro Instagram y tienda en línea, donde podrán adquirir los productos y encontrar una gran variedad de recetas fáciles para hacer en casa, y así llevar a la mesa productos frescos, naturales y llenos de sabor.

En resumen, Nutrizio no solo ofrece una alternativa para personas celíacas, sino que propone una solución inclusiva que permite que todos compartan los mismos momentos gastronómicos durante los eventos de fin de año. No importa si tienen intolerancia al gluten o no: todos pueden disfrutar de una celebración llena de sabor, sin barreras ni exclusiones.

por CEDOC