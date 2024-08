Laura Vinagre: La Transformación Profesional de una Emprendedora

¿Qué te motivó a entrar en el sector inmobiliario?

En mi anterior trabajo, estaba en una multinacional con un sueldo fijo y en un sector predominantemente masculino. Aunque me había capacitado en diversos campos, no lograba encontrar mi lugar ni destacar. Necesitaba un cambio radical en mi vida profesional. Mi experiencia en la elaboración de licitaciones, la gestión de contratos y el trato con clientes y colegas me hizo darme cuenta de que mi verdadera fortaleza era mi capacidad colaborativa.

El momento para dar este salto era ahora, pero el miedo me frenaba. La situación económica del país, la inflación, y la pandemia me hacían dudar. Sin embargo, un día vi un anuncio sobre la carrera de Corredor Inmobiliario, ofrecida online por una universidad. Decidí inscribirme y, así, comenzó mi carrera en el sector inmobiliario. Este campo no solo me invita a una mejora constante, sino que también me permite dar lo mejor de mí y generar ingresos.

¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora?

Actualmente, estoy en una de las mejores oficinas de una marca reconocida en el mercado inmobiliario y recientemente me posicioné entre los diez mejores vendedores del mes, alcanzando el séptimo lugar. Me siento muy orgullosa de mi éxito, que defino desde un lugar humanizado. Para mí, el éxito es regresar a casa y sentirme feliz por el trabajo bien hecho, recibir felicitaciones de mis colegas y vivir el presente con plenitud. Mi actitud frente a las dificultades y mi resiliencia me han ayudado a ser una persona fuerte y positiva, lo que me permite vivir cada día con entusiasmo y sin nostalgia por el pasado. Me considero una emprendedora autodidacta, en sintonía con el lema de mi marca: "El desafío es con vos mismo".

¿Cómo manejas los desafíos de trabajar en diferentes mercados?

El manejo de las emociones es crucial en un mercado tan cambiante. Mantenerme informada y capacitada constantemente me permite evaluar y prever cualquier escenario, asesorando a mis clientes de manera profesional. Mi objetivo es siempre priorizar al cliente y su meta, siendo transparente y honesta en la información que les proporciono. Acompañar a los clientes durante todo el proceso, que a veces puede durar meses, es fundamental para mí.

¿Qué cualidades crees que son esenciales para liderar en bienes raíces?

La mejora continua, las habilidades interpersonales y la empatía son esenciales en este campo. También es importante saber manejar las finanzas, ser organizado y proactivo. Este rubro requiere constancia y una actitud positiva, así como autoconfianza para transmitir los diferentes escenarios a los clientes y discutir el valor real de sus propiedades.

¿Cómo equilibras tu vida personal y profesional?

Es un aspecto en el que sigo trabajando. Amo mi trabajo y a veces me absorbe tanto que no noto cómo pasa el tiempo. Sin embargo, dedico un día a la semana a actividades que disfruto, como ir a terapia, practicar yoga, leer, escuchar jazz y buena música. Un té caliente antes de dormir y la compañía de mis seres queridos hacen que todo mi esfuerzo valga la pena. Brindarse espacios para el autocuidado es vital, especialmente en un mundo acelerado. Saber detenerse, agradecer y disfrutar es fundamental para valorar la vida.

La experiencia de esta profesional es un testimonio inspirador de cómo el coraje y la autodisciplina pueden transformar una carrera y llevarnos a alcanzar nuestros sueños.

