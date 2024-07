Ruben Granados: ¿Quieres vender más?

No uses las estrategias de ventas de tu negocio para solucionar tus problemas de dinero, úsalas para solucionar los problemas de tu cliente. Con otras palabras, esto dice Seth Godin en su libro “Esto es Marketing” y con esto, lo dice todo. Muchas veces planteamos nuestro plan de ventas (en el mejor caso que lo tengamos) en nuestras propias necesidades, pero no en la solución que brindamos o el valor que aportamos.

Mi nombre es Ruben Granados y empecé a emprender a mis 21 años con un solo objetivo: ganar dinero para poder alcanzar todo aquello que mi situación económica no me permitía tener. Pero un día me di cuenta de lo mal que había ordenado mis prioridades y lo poco que sabía de negocios, sobre todo de ventas. Cuando ordenas tus prioridades poniendo primero al dinero ya estás jodido; el dinero nunca es un fin en sí, sino un medio para el verdadero fin que es aumentar nuestra calidad de vida. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo llamo libertad financiera. Nosotros queremos el dinero para: tener libertad de tiempo, libertad geográfica, libertad emocional y libertad de consumo. Sin embargo, muchas veces al ir en busca de dinero perdemos todas esas libertades.

Pero hoy no vengo aquí a hablar de educación financiera, si bien normalmente a eso me dedico, sino a hablar de saber vender, que es uno de los disparadores que debes saber ejecutar si quieres lograr tu libertad financiera. En mis últimos años he creado varias unidades de negocio y dirijo un Instituto de Educación financiera y Desarrollo personal en Argentina. En ese proceso me ha tocado trabajar con los mejores en estructuras de negocios y ventas en toda Latinoamérica, y hoy vengo a dejarte algunos pilares en donde apoyar la columna vertebral de tu estrategia a la hora de vender. Te dejaré 7 puntos principales:

1 Tu propuesta de valor: debes tener bien claro en qué ayuda tu producto o servicio, en qué se diferencia, y qué barreras de entradas vas a poner para tu competencia.

2 Debes saber quién es tu avatar: Tienes que tener muy bien definido a tu cliente ideal para poder enviarle mensajes claros en tu plan de comunicación en redes; conocer su edad, qué gustos tiene, cuál es su dolor o qué placer busca, costumbres e intereses, nivel socioeconómico, entre otras cosas.

3 Tienes que tener un plan de negocios: Sabiendo adonde aportas valor y qué solución traes bajo el brazo, sumado a conocer en detalle cuál es el grupo de personas que va a consumir esa solución, debes trazar tu plan de negocios a corto, mediano y largo plazo.

4 Debes formarte y formar a tu equipo: acompañado siempre se llega más lejos y en menor tiempo. Debes formarte en tu liderazgo, mentalidad, inteligencia emocional, ventas, etc., y formar a tu equipo de ventas para que desarrollen ese plan que creaste en la acción y en todos los ámbitos comerciales, sobre todo el ámbito digital, que te permitirá escalabilidad, según tu rubro.

5 Crear un plan de Branding: El branding es todo aquello que dice la marca, aun sin comunicarlo, desde que se creó, lo que se ve de la marca, o lo que decimos de ella. Ese plan puede estar diseñado a medida para aumentar tu identidad y valores de marca o librado al azar.

6 Debes tener un plan de Marketing: el marketing no es solo vender y cómo comunicar, sino a quién llegar, con qué propuestas, a qué valor, con qué solución y con qué exclusividad, entre otras cosas. Debes saber adónde vas a comunicar, qué vas a comunicar, a quién y con qué objetivo.

7 Debes aprender a conectar: Las ventas son emociones y vender es conectar con las emociones de tu cliente. Por eso debes saber escuchar más que hablar, identificar las creencias de tu cliente y conectar con su dolor o su búsqueda de placer, y con técnicas y métodos de ventas acercarle una solución para su problema.

Estos son solo algunos puntos que pueden ayudarte a la hora de mejorar tu propuesta de venta, esa propuesta que creaste pensando en ayudar y no sólo en ganar dinero. No te preocupes, el dinero llegará de todos modos a tu vida siempre que estés trabajando en aumentar tu valor. Espero que este simple artículo haya conectado contigo y te sirva, eso solamente… ¡¡si quieres vender más!!

Contacto

Instagram: @rubengranadosoficial

Youtube: Ruben Granados

Web: www.todalaeconomia.com

por CEDOC