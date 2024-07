Gin Jardín Escondido: De Tucumán a la casa hotel de Francis Ford Coppola en Palermo

A un gin producido por dos emprendedores de Tucumán y el hotel del cineasta Francis Ford Coppola en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sólo los une nombres casi homónimos: Gin Jardín Escondido y Be Jardín Escondido by Coppola. También los identifica una misma lógica: desarrollar las economías regionales de Argentina a partir del turismo y promover el producto local.

Es que este hotel boutique cinco estrellas, ubicado en la calle Gorriti, entre Malabia y Armenia, tiene entre sus valores apoyar nuevos talentos. “Todos empezamos en algún punto, fuimos nuevos en algún momento de nuestras carreras. Sabemos que siempre una ayuda viene bien. Nos pone contentos encontrar gente que tiene pasión por lo que hace y complementarnos. Pues ya a esta altura no es ayudarnos, sino complementarnos. Gracias a Dios nos asociamos siempre con gente con un propósito más allá de la parte comercial”, explica Gladys Prudencio, gerente general de BE (Bourbon Exclusive) Jardín Escondido by Coppola en referencia al gin Jardín Escondido que se entrega como souvenir a sus clientes y fue elegido, entre otras bebidas, para servir cocteles en la barra del bar que posee el local hostelero.

De la alianza entre el cineasta Francis Ford Coppola y la cadena Bourbon se creó un hotel exclusivo que ofrece servicios y experiencias únicas al viajero. El cinco veces ganador del Oscar Francis Ford Coppola residió en esta propiedad, una antigua casa chorizo revalorizada, mientras filmaba su película Tetro en 2007 y que tuvo como escenario a Buenos Aires. El cineasta quedó encantado con la casa, el vecindario y la región, y decidió compartir esta experiencia única con viajeros de todo el mundo. Ofrece a sus huéspedes un retiro elegante y acogedor en el corazón de uno de los barrios más codiciados de Buenos Aires. Un lugar que además contiene objetos personales del artista, que suele regresar regularmente a la metrópolis argentina y alojarse en su propio hotel, interactuando espontáneamente con los turistas que allí pernoctan.

“Estamos muy contentos con la coincidencia de nombres entre el hotel y este gin”, dijo la responsable de la firma que añadió que al ser esta bebida un producto elaborado por una pyme del interior argentino se enmarca dentro de “uno de nuestros propósitos como empresa hotelera: fomentar el consumo local y el consumo de cercanía principalmente en Palermo. Siempre buscando proveedores con un fin alentador. Cuando encontramos a los chicos de Jardín Escondido, averiguamos un poquito más sobre su gin y nos pareció que estaba muy bien para lo que nosotros ofrecemos. Más allá de la coincidencia del nombre”.

“Descubrí el gin Jardín Escondido en un local en Palermo. Lo probé, me gustó y los contacté por Instagram. Se comunicó su distribuidor de bebidas en Buenos Aires para que sea nuestro proveedor y lo pusimos en la carta de nuestras comodidades para los huéspedes. Fue un acierto, tuvo buena aceptación”, detalló Prudencio.

El Gin Jardín Escondido se comercializa en los principales capitales del país. Seduce por su perfil aromático, floral y muy cítrico, con base en los botánicos típicos de la provincia del noroeste argentino: raíz de lirio, piel de limón, piel de naranja, yerba buena, flor de hibiscus, flor de jazmín, pimpollos de rosa, flor de azahar e incorpora exóticos como bayas de enebro, coriandro y pimienta negra. Una creación de Javier Gramajo y Hernán Mendonça que hoy tiene el distintivo de la Marca País y Marca Tucumán que alcanzó en Inglaterra dos grandes menciones: Mejor London Dry Gin de Argentina 2022 y Premio de Plata 2023.

Sobre esta experiencia en el hotel palermitano, los destileros tucumanos explicaron: “Al comienzo no podíamos creer que nos contacte el hotel de Coppola en Argentina. Nos sorprendió. Pensábamos que era una broma”. Pero luego, entraron en sí, cuando tomaron en cuenta que habían desarrollado una buena presencia comercial en las góndolas de locales del rubro en Capital Federal. Se hizo la luz y todo fluyó, convirtiéndose en una oportunidad valiosa para esta pequeña empresa que avanza con su radicación en el mercado porteño: “el 2024 nos trajo lindas oportunidades. Estuvimos en el Open de Golf de Argentina y nuestro gin está entre los amenities de un hotel icónico palermitano creado por un querido cineasta, nada más y nada menos que el padre de la trilogía de El Padrino, que además tiene una conexión personal con Argentina. Un hotel que cuenta con el respaldo de una cadena hostelera internacional. Hoy vivimos un sueño que alcanzamos con mucho esfuerzo para desarrollar un buen nombre, a partir de un gin de calidad”.

En cuanto al hotel, “se alojan principalmente extranjeros. Nuestro principal mercado son turistas de Estados Unidos y le siguen de Inglaterra, Italia y del resto de Europa. Gente que no es la primera vez que visita Buenos Aires por vacaciones, pero que realmente están buscando alternativas menos estandarizadas, distintas a los grandes hoteles que hay en el mundo. El turista que viene a Be Jardín Escondido by Coppola, tiene ganas de conocer el país visitan. Buscan descubrir la identidad de la Argentina”.

Y, en ese sentido, sobre el gin Jardín Escondido, la hostelera opinó: “el gin está funcionando bastante bien en el barrio de Palermo. Es muy gracioso porque tenemos diferentes amenities, dependiendo del cliente y de la cantidad de días que se va a alojar. Hace poco hubo una feria de turismo de lujo. Había agentes de viaje que se hospedaron con nosotros y a los que les dejamos en sus habitaciones –previo al check in- una botella de este destilado tucumano. Ese mismo día, a la tarde, nos pidieron del gin en la barra del bar, donde también lo servimos como coctel. Preferían consumir este gin en un trago. Fue muy interesante porque, aun teniendo el gin de cortesía, consumían y pagaban como para poder quedarse la botellita y llevársela a casa”.

Es que en Buenos Aires, “nuestros clientes encuentran muy llamativo lo que es la oferta local, tanto en bebidas de calidad, como en su mixología, el arte de crear cocteles únicos. Muchos me dicen: ‘son tragos excelentes con un nivel muy superior a los que probamos en el resto de Hispanoamérica. Se interesan por la procedencia de las bebidas, por las regiones y provincias del país”.

En promedio, sus huéspedes visitan Buenos Aires y luego deciden viajar hacia la Patagonia o el norte argentino. “Nuestros clientes ponen en valor la trazabilidad de los productos” y eso se reflejó en los elogios al gin tucumano Jardín Escondido.

“Nosotros trabajamos con chocolates artesanales fabricados con lácteos del centro del país, a base de ajíes de Cachi, en Salta. Con alimentos típicos de la Patagonia. Ofrecemos todo lo que son bebidas locales, por ejemplo, vermuts, whiskys y vinos orgánicos, sin sulfitos, producidos, también en el país y que tienen buena aceptación. Nos gusta que la gente pruebe cosas que tal vez les es más difícil encontrar en otro lado. Este es el aporte que hace el hotel de difundir y alentar a estos productores nacionales. Hay productos que son de cortesía, entregados como recuerdo o regalo. Son ofrecidos en los amenities del hotel y otros se venden en el establecimiento”, sintetizó.

Redacción periodística: Por Rafael Garbero

Fotografías gentileza BE Jardín Escondido by Coppola.

por CEDOC