Obras que respiran luz: estructuras entre lo industrial y lo sensible

¿Cuáles fueron los primeros impulsos creativos que te llevaron a desarrollar una práctica artística?

Desde muy chica sentí el impulso de crear. Pasé por distintas técnicas como la pintura, la acuarela y la tinta china, pero fue la arquitectura la que me brindó nuevas herramientas. Durante mi formación, noté que casi siempre incluía estructuras metálicas en mis proyectos; me atraía su versatilidad, resistencia y capacidad para adaptarse a diferentes formas y funciones. El interés por el metal, con su dureza y posibilidades infinitas, fue ganando protagonismo y se convirtió en el núcleo de mi práctica artística.

¿Qué materiales y lenguajes definen tu búsqueda actual?

Trabajo con chapa y resina: materiales que remiten a lo industrial y estructural, pero que transformo para crear superficies sensibles, íntimas, capaces de generar atmósferas junto a la luz y activar nuevas formas de percepción. La luz no es solo un elemento externo que ilumina: es una materia activa, constitutiva, que interviene y modifica la obra según el momento del día, la dirección en que entra, la forma en que rebota.

Mi lenguaje nace de la confluencia entre la arquitectura y la música. Referentes como la escuela Bauhaus me enseñaron a pensar el arte desde la función, la racionalidad y el minimalismo, mientras que la música techno de Berlín me conectó con un universo industrial, repetitivo y corporal.



¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto ampliando mi presencia en Argentina y en algún momento abriéndome camino en escenarios internacionales. Quiero seguir produciendo y quizás conectar con otras disciplinas como el diseño, la moda o la música.

¿Qué elementos considerás distintivos en tu enfoque artístico?

Lo que propongo es una obra-objeto con carácter. Lo disruptivo está en la forma de habitar: son piezas que existen, no que cuentan.

No es fondo, es forma; no adorna, tensiona. Invita, incomoda y después se revela.

¿Cómo imaginás la interacción del público con tu obra?

Me gustaría que el público se acerque desde un lugar más intuitivo, más corporal. Que no miren mis obras solo con la cabeza, sino también con la piel. Que se dejen llevar por la luz, por las texturas, por el vacío. Que inviten a detenerse, a sentir algo sin tener que ponerle nombre. Que activen una memoria, una pregunta, un recuerdo. Que funcionen como espejos medio distorsionados, donde cada uno se vea reflejado de una manera distinta.



Datos de contacto:

Instagram: @nradnoti

por CEDOC