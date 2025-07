Sentir sin culpa: un acto de autenticidad

Hay días en los que nos sentimos raros. Nos pesa el cuerpo, estamos irritables, sensibles o simplemente apagados… y no sabemos por qué. Seguimos con la rutina, respondemos mensajes, cumplimos tareas, pero algo dentro nuestro se siente desconectado. Y en medio de esa desconexión, muchas veces nos preguntamos: ¿qué me está pasando?

No siempre es fácil tener esa respuesta. Vivimos apurados, llenos de exigencias y roles que nos enseñaron a cumplir. En ese ritmo, las emociones suelen quedar en segundo plano, como si no fueran importantes, como si molestaran. Pero ignorarlas no las hace desaparecer. Solo se esconden… hasta que encuentran otra forma de salir: en el cuerpo, en una reacción desmedida, en el cansancio sin razón, en la distancia con quienes queremos.

Por eso, aprender a validar lo que sentimos es más urgente que nunca. Porque las emociones no son errores del sistema, son señales. Avisos del alma que nos susurran que algo necesita atención. No hay emociones buenas o malas. Hay emociones que nos habitan, y todas tienen algo que decir. La rabia, por ejemplo, puede estar cuidándonos. La tristeza, hablándonos de una pérdida. El miedo, intentando protegernos. Cada una tiene su lógica, su sentido, su raíz. Pero solo si nos detenemos a mirar hacia adentro podemos entenderlas.

A veces creemos que ser fuertes es no sentir, no llorar, no mostrar. Pero la verdadera fuerza está en animarnos a sentir de verdad, con honestidad y sin juicio. Está en quitarnos la armadura y permitirnos ser humanos. Porque cuando nos atrevemos a conectar con lo que realmente nos pasa, algo se ordena adentro. Algo respira.

Me gusta pensar que la autenticidad es como volver a casa después de un día largo: te sacás los zapatos apretados, la ropa incómoda, y te quedás con vos. Así, simple, real. Sin personaje, sin expectativas ajenas, sin esfuerzo por encajar. Solo vos. Y ese momento —ese pequeño instante de verdad— es profundamente reparador.

A lo largo de la vida, muchas veces aprendemos a mostrarnos de formas que no nos representan del todo. Callamos lo que duele, suavizamos lo que incomoda, disfrazamos lo que tememos. Creamos versiones aceptables de nosotros mismos para sobrevivir a un mundo que premia la perfección y castiga la sensibilidad. Pero en algún momento, ese personaje se vuelve pesado. Ya no nos entra. Nos incomoda.

Y ahí empieza otro viaje. Uno de regreso. Un viaje hacia adentro.

Es un camino que requiere coraje, sí, pero también ternura. Porque conectar con lo que sentimos no siempre es cómodo, pero es profundamente necesario. Es la forma en que volvemos a estar en sintonía con nosotros mismos. Es cuando dejamos de reaccionar sin sentido y empezamos a responder con intención. Es cuando empezamos a nombrar lo que nos pasa, a expresar lo que necesitamos, a vivir desde la verdad.

Y en ese proceso —que no es lineal ni perfecto— vamos encontrando una forma más liviana de estar en el mundo. Más coherente. Más libre. Porque cuando dejamos de escondernos, dejamos de cargar con el peso de sostener algo que no somos. Y eso se siente como respirar hondo después de mucho tiempo.

Este no es un llamado a exponerse sin límites, sino a habitarse con autenticidad. A reconocer nuestras emociones como parte de lo que nos hace humanos. A volver a mirar hacia adentro con curiosidad en lugar de juicio. Y a permitirnos ser, con todo lo que eso implica.

Quizás no haya una fórmula exacta para regular las emociones, pero sí hay una dirección clara: conectar con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que necesitamos, y desde ahí construir una vida más propia, más verdadera.

Porque cuando volvemos a casa —a ese lugar interno donde podemos ser sin máscaras—, nos sentimos, por fin, en paz.

