Gisela, fundadora de Ciudadanías A MODO TUO: “Cientos de personas de todo el mundo confían en mí para conectar con sus raíces”

Contanos un poco acerca de vos, Gisela, y de cómo empezaste con este emprendimiento

Tengo 39 años y soy la fundadora de Ciudadanías A MODO TUO.

Con sólo 16 años, sin hablar italiano y sin saber nada de trámites, me lancé a gestionar mi propia ciudadanía, en Italia, ya que junto a mi familia emigramos en 2002 y vivimos allí muchos años. No por moda, sino por derecho, ya que mi papá es italiano. Hoy, cientos de personas de todo el mundo confían en mí para conectar con sus raíces.

Cuando vuelvo a vivir en Argentina, en el año 2011, me prometí siempre seguir conectada con Italia, y ahí comencé a buscar trabajos que me conectaran.

En 2020, casi como una distracción a la pandemia, comencé de a poco a formarme y realizar asesorías virtuales respecto a la ciudadanía italiana y en el año 2023, con muchos miedos e incertidumbres, decidí dar el salto, renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y crear mi propia empresa.

Entonces, quienes quieran obtener su ciudadanía pueden recurrir a ustedes…

Lo que buscamos en Ciudadanías A MODO TUO en la conexión con las propias raíces, no sólo gestionamos ciudadanías, sino que estudiamos cada árbol genealógico, el objetivo no se limita al armado de una carpeta, sino que buscamos que las personas conecten con sus antepasados.

Hoy no sólo realizamos ciudadanías italianas, sino que en el año 2023 incorporamos la española, argentina, Visas de turismo para E.E.U.U y en el 2025 las últimas incorporaciones son las portuguesas y alemanas.



¿Qué servicio ofrecen, concretamente?

Nuestros servicios son: asesorías, revisión de carpetas, búsquedas genealógicas a nivel mundial (si la persona no posee datos del lugar de nacimiento), solicitud de actas argentinas, brasileras, uruguayas, paraguayas, españolas, italianas, portuguesas y alemanas. Gestionamos apostillas argentinas, brasileras, uruguayas. Solicitud de certificado de no naturalizado (en Argentina, Brasil y Uruguay).Traducciones al italiano, portugués, alemán y francés, actualización del estado civil en el caso de Italia, a través del Fast.it, entre otros.

Cabe destacar que hoy no sólo realizamos trámites para las personas que están en Argentina, sino también para aquellos que viven en el exterior, podemos enviar la documentación al lugar del mundo en el cual se encuentren.



¿Qué más les gustaría hacer con Ciudadanías A MODO TUO?

Nuestra proyección a mediano plazo es poder brindar nuestros servicios a nivel mundial, ser conocidos, pero no sólo por ser buenos en nuestro trabajo, sino por la calidad humana que nos representa, es muy importante que la gente sepa que cada persona no es un cliente más, sino que una historia única e irrepetible.

¿Algo para agregar…?

Ciudadanías A MODO TUO nació de una necesidad personal, y hoy es una red que conecta a cientos de personas con su historia familiar.

Si estás pensando en iniciar tu trámite, no estás solo. Acá estamos para acompañarte con compromiso, humanidad y experiencia. Porque tu historia también merece ser contada. Y tramitada… a tu modo".

Datos de contacto:

Celular: +5491138605322

Instagram: ciudadanias_amodotuo