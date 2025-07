“En los pacientes con obesidad la actividad física no es solo un consejo, es una prescripción médica”. Por el Dr. Leonardo Sande

Los beneficios del ejercicio físico van mucho más allá de mantener un peso saludable, son múltiples los beneficios a nivel cardiovascular, metabólico, salud emocional entre otros aspectos.

Dr. Leonardo Sande, especialista en obesidad y nutrición, menciona: “No existe la condición física que contraindique por completo la actividad física” y destaca la importancia de incorporar el movimiento en la rutina diaria, siempre adaptándolo a las condiciones individuales y a las estaciones del año.

En esta nota, el Dr. Sande te presenta diferentes tipos de ejercicios y la prescripción en obesidad.

"El ejercicio no solo contribuye a la pérdida y mantenimiento de un peso adecuado, sino que también mejora la salud cardiovascular, tiene múltiples beneficios metabólicos reduce el estrés y mejora el estado de ánimo entre otros beneficios"

La prescripción de ejercicios físicos en pacientes con obesidad es una combinación de ejercicio aeróbico y de fuerza.

Actividad física no ejercicio: Es cualquier movimiento corporal que gaste energía pero que no es planificado y estructurado. Por ejemplo, subir una escalera, peinarse, lavar ropa, etc. No hay una recomendación específica para pacientes con obesidad, pero cuanto más movimientos realices mejor.

Ejercicios aeróbicos: Ejemplo de este tipo de ejercicio son caminar, correr, nadar o andar en bicicleta, danza, entre otros. La recomendación en pacientes con obesidad es un mínimo de 150 minutos semanales, lo más recomendado es lograr 300 minutos semanales.

Ejercicios de fuerza: Es un tipo de actividad física que implica el uso de una resistencia para fortalecer los músculos, ejemplo: levantar pesas, ejercicio con bandas elásticas o TEX incluso con tu propio peso. La recomendación en pacientes con obesidad es 2 a 3 veces por semana.

Pero no solo es entrenar, descanso es esencial para la recuperación muscular, la prevención de lesiones y el bienestar general. "Dormir lo suficiente y permitir que el cuerpo se recupere después del ejercicio es clave para obtener los máximos beneficios de la actividad física".

El Dr. Sande te invita a encontrar la forma de ejercicio que más te guste y a incorporarla en tu rutina diaria, adaptándola a tus necesidades. Recuerda que la constancia y el disfrute son claves para mantener un estilo de vida activo y saludable.

