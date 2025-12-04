Galicia y el triple impacto: cómo el banco impulsa finanzas sostenibles en Argentina

Galicia integra la sustentabilidad a su operación diaria en un proceso que dejó de ser un objetivo aislado para convertirse en una lógica que atraviesa la toma de decisiones. Con una mirada de triple impacto que incluye clima, desarrollo e inclusión, el sistema financiero empieza a redefinir sus herramientas y modelos de gestión, impulsando productos y prácticas que alinean negocio y finanzas sostenibles sin perder de vista las urgencias sociales y ambientales del país.

Sustentabilidad corporativa: los cinco ejes que guían la nueva gestión financiera

Su estrategia de sustentabilidad se articula sobre cinco ejes fundamentales: Desarrollo Local, Acción por el Clima, Educación e Inclusión Financiera, Diversidad y Finanzas Sostenibles. Cada uno de estos pilares responde a las urgencias y necesidades de la sociedad, y se nutre de una agenda social activa y comprometida.

En Desarrollo Local promueve la inversión social en educación, salud y el fortalecimiento del ecosistema de triple impacto en conjunto con iniciativas de voluntariado, promoción del régimen de crédito fiscal y acciones con clientes.

En cuanto a la Acción Climática trabaja en la reducción de su impacto ambiental mediante una gestión integral de la huella de carbono de Grupo Galicia, impulsada por un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) propio, que le permite estructurar acciones en torno a la mejora continua. En 2022, se convirtió en una empresa Carbono Neutral y, en 2024, logró que todas las compañías del Grupo sean neutras en carbono.

También desarrolla programas de Educación e Inclusión Financiera. En alianza con instituciones y organizaciones sociales impulsa la formación de jóvenes de todo el país a través de programas que abarcan todos los niveles educativos. Asimismo, participa en diversas iniciativas para fortalecer el ecosistema educativo apoyando organizaciones en la investigación y desarrollo de políticas educativas.

En torno a Diversidad desarrolla acciones tanto al interior de la compañía como con sus clientes. Desde 2018 está adherido a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, elaborados por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas.

Finalmente, en cuanto a Finanzas Sostenibles desarrolla productos y servicios innovadores destinados a emprendimientos; pequeñas, medianas y grandes empresas en donde analiza el otorgamiento del financiamiento bajo una lógica de análisis económico, social y ambiental.

Para llevar adelante este eje de trabajo, integra criterios ASG en todo el ciclo de vida del financiamiento. Como por ejemplo el desarrollo de una taxonomía que tiene como propósito clasificar las actividades económicas que contribuyen a objetivos sociales y ambientales. Es un documento vivo en permanente evolución que ha incorporado los mejores estándares de finanzas sostenibles de la industria - los cuales permiten identificar proyectos o actividades alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – elaborado en colaboración con organismos multilaterales de crédito. Es su propio sistema de clasificación e identificación de actividades económicas que le permite tener un punto de referencia para medir beneficios sociales y ambientales.

Otro ejemplo es el desarrollo y utilización de su Manual SARAS (Sistema de análisis de Riesgos Ambientales y Sociales) reduciendo riesgos ambientales, sociales y reputacionales asociados a los proyectos financiados.

Cuáles son las estrategias de finanzas impulsadas por Galicia

Estas estrategias también le han permitido ampliar la oferta de productos financieros sostenibles, atrayendo nuevos clientes e inversores interesados en impacto social y ambiental. Algunos de ellos son:

1.Líneas de Financiamiento Sostenible: destinado a empresas de todos los segmentos que buscan generar un impacto social y/o ambiental a través de buenas prácticas sostenibles o proyectos de impacto. Durante 2025, se han colocado alrededor de $100.000 millones en financiamiento de impacto.

2.Programa de ONs SVS: participa en la generación de oportunidades y en la colocación de Obligaciones Negociables Sociales, Verdes y Sostenibles (ON SVS). Estas formas de financiación, a través del mercado, facilitan la inversión de emprendimientos con impacto positivo en la sociedad y en el ambiente. Este año, Galicia participó en colocaciones de ONs por USD 155 millones.

3.FIMA Sustentable ASG: es un fondo en pesos, al alcance de inversores institucionales, pero también minoristas, compuesto por activos locales que contribuyen a generar retornos para el inversor en el mediano a largo plazo mediante una cartera de activos ASG emitidos por entidades que contemplan aspectos de gobernanza, medioambientales y sociales. Este fondo administra un patrimonio de $7.200 millones.

4.Programa de Buenas Prácticas en la Cadena de Valor Agropecuaria: junto a Nera, impulsa convenios con los principales actores del Sector Agropecuario (Bayer, Louis Dreyfus, Corteva, etc), a partir de los cuales se incentiva y beneficia con condiciones preferenciales a los productores que adopten buenas prácticas agropecuarias (siembra directa, rotación de cultivos, utilización de cultivos de cobertura, etc.) que promuevan un mayor volumen de secuestro de carbono en los suelos. A través de estos programas se colocaron USD 22 millones.

5.Inversión en fideicomisos de impacto: participa en inversiones directas sobre fideicomisos que den financiamiento a emprendedores de base de pirámide u empresas que adopten criterios de sostenibilidad en sus procesos productivos. Un ejemplo de esto es el Fondo de Inversión Social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (FONDES) que ofrece financiamiento directo a unidades productivas y entidades de crédito de la economía social – en donde Galicia ha destinado alrededor de $50 millones de pesos para financiar a cooperativas y emprendedores de base de pirámide.

Galicia concibe a la sustentabilidad como un aspecto fundamental y transversal a su estrategia de negocios. Por lo tanto, trabaja para conciliar resultados económicos positivos y al mismo tiempo, asume la responsabilidad de gestionar de forma eficiente el impacto social y ambiental que generan sus operaciones.