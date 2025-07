"Formar un equipo es multiplicar resultados"

En el mundo inmobiliario, donde la competencia es intensa y la autogestión lo es todo, hay quienes entienden que el verdadero secreto del crecimiento está en el trabajo en equipo. Maximiliano D’Onofrio, agente inmobiliario de RE/MAX, lo descubrió desde el primer momento en que decidió dar el salto y formar su propio equipo dentro de la red.

Hoy, el Team D’Onofrio está conformado por Sebastián, Jennifer, Exequiel, Alicia y Alejandra, un grupo diverso que, más allá de sus distintos perfiles, comparte una misma visión: la de crecer juntos, compartiendo aprendizajes, desafíos y logros. En una entrevista exclusiva, Maximiliano repasa cómo comenzó esta aventura que hoy muestra resultados notables.

Un comienzo con visión colectiva

“Yo sabía que si quería sostener un crecimiento real en este rubro tan desafiante, tenía que rodearme de personas que compartieran los mismos valores y ganas de superarse”, afirma D’Onofrio con convicción. “No se trata solo de vender propiedades. Se trata de construir una forma de trabajo donde todos se sientan parte de algo más grande.”

La decisión de formar su propio Team dentro de RE/MAX no fue casualidad. “Lo pensé mucho. Sabía que armar un equipo demandaba responsabilidad y liderazgo, pero también sabía que la sinergia de un buen grupo multiplica las posibilidades. No me equivoqué.”

Una sinergia que se traduce en resultados

Maximiliano destaca con orgullo el clima de colaboración que reina entre los integrantes: “Sebastián tiene una energía imparable en el campo, Jennifer es detallista y ordenada, Exequiel siempre aporta ideas nuevas, Alicia tiene una conexión especial con los clientes, y Alejandra es un apoyo constante. Cada uno suma desde su lugar, y eso se nota en los resultados.”

De hecho, el equipo D’Onofrio ha conseguido destacarse en los rankings internos de la red, cerrando operaciones con rapidez y generando vínculos sólidos con sus clientes. “La confianza que logramos con los clientes nace de la confianza que hay entre nosotros. Esa es la base de todo”, asegura.

Un camino para todos

Más allá de los logros, Maximiliano insiste en que cualquiera puede ingresar al mundo inmobiliario, incluso sin experiencia previa. “No hace falta tener conocimientos técnicos ni venir del rubro. Lo que se necesita es actitud, constancia y ganas de aprender”, explica.

Sin embargo, aclara que el comienzo puede ser más desafiante si se encara de forma solitaria. “Cuando uno arranca solo, tiene que resolverlo todo: desde cómo captar una propiedad hasta cómo negociar con un cliente. En cambio, cuando te sumás a un Team, tenés una red de apoyo que te acompaña en cada paso.”

La invitación está abierta

Para Maximiliano, su rol no termina en liderar un equipo: también busca inspirar a otros a animarse. “Este es un rubro que da muchísimas satisfacciones, pero hay que estar dispuesto a salir de la zona de confort. Yo invito a todos los que tengan ese fuego interno a que se acerquen, pregunten, se sumen. Hay lugar para crecer, y hacerlo en equipo es el mejor camino.”

Con la mirada puesta en el futuro, D’Onofrio sigue apostando al trabajo en conjunto y al desarrollo personal y profesional de quienes lo rodean. “Formar un equipo no es solo una estrategia comercial, es una forma de vida. Porque cuando crece uno, crecemos todos.”

¿Querés formar parte del mundo inmobiliario? El Team D’Onofrio está siempre en busca de nuevos talentos. Porque como dice Maximiliano, “el éxito compartido siempre es el mejor”.

Instagram: maximilianodonofrio.remax

Contacto: 11-6613-8241

Mail: [email protected].

por CEDOC