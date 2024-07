¿Es posible Vivir con un solo Riñón? Características, enfermedades y cuidados de este órgano, por el Urólogo Mauro Carrillo

La mayoría de las personas tenemos dos riñones, cada uno del tamaño de un puño, ubicados en el retroperitoneo, el espacio detrás de la cavidad abdominal, a ambos lados de la columna vertebral. Estos órganos no solo eliminan desechos a través de la orina, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación de la tensión arterial, la producción de eritropoyetina (una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos), el metabolismo óseo y el control del balance de agua y electrolitos.

Llamamos insuficiencia renal cuando no funcionan bien los riñones, y casos graves se necesita diálisis y/o trasplante de riñón. Estas terapias de reemplazo, permiten que una persona pueda vivir sin riñones. Aún así, una persona con dos riñones puede tener insuficiencia renal grave y, a la inversa, una persona que tiene un solo riñón puede vivir normalmente, tomando algunos recaudos.



Se denomina monorreno a quien presenta un único riñón funcionante. Existen muchas causas, entre ellas uropatía obstructiva no tratada (riñón dilatado), cirugía por tumor o nódulo renal (nefrectomía), traumatismos o congénito. Es así que una persona podría haber nacido con solo un riñón y no saberlo.

Merece una mención especial el riñón en herradura, que como su nombre lo indica, tiene forma de “U”. Esta variante anatómica es muy frecuente, afectando a cerca de 1 en 400 personas. La realidad es que esta condición se produce por la fusión de ambos riñones, por lo que técnicamente son “dos riñones unidos” y no uno solo.

Más allá de tener uno o dos riñones, hay que cuidarlos. Para eso no existen “dietas detox” ni “limpieza de riñón”, si no que mantener un estilo de vida saludable y disciplinado puede ayudar. Evitar el consumo excesivo de sodio, no fumar y controlar enfermedades como diabetes e hipertensión son medidas fundamentales para cuidar los riñones. Una hidratación adecuada, dependiendo de nuestras actividades es un hábito obligatorio para mantener una buena salud renal. Y ante cualquier duda, consultar con su médico de confianza.



