Eleonora, ¿cómo fueron los inicios de su espacio y con qué finalidad lo llevó a cabo?

Healing Presence nace en 2023 como resultado de un proceso personal de terapia, que desarrollé buscando respuestas y soluciones a traumas que afectaban mi vida; gracias a que pude comprender como mi cuerpo y mente estaban anclados a una forma de vida de insatisfacción, pude desbloquear las barreras que me impedían elegir un camino mejor; tuve la certeza que era necesario crear un espacio de contención en donde poder acompañar a otros a construir una forma de experimentarse a sí mismos y generar, un modelo personal orientado al bienestar.

Durante 25 años me he dedicado, en diferentes áreas de la salud física, mental y emocional a desarrollar alternativas de renovación, a través de la Odontología primero, que me abrió la puerta a descubrir nuevas formas de servicio conectando con mi vocación de ayuda a través de la palabra, desarrollando soluciones, optimizando procesos y gestionando el cambio.

¿Cuáles son los servicios que brindas en Healing Presence?

Actualmente acompaño a las personas a encontrar respuestas concretas a sus problemas y a desarrollar proyectos personales, laborales, familiares, sociales, profesionales ofreciendo servicios de consultoría integral en salud mental y educación a través de capacitación mediante talleres y sesiones personalizadas donde la fé y la espiritualidad también tienen un lugar destacado.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que sostengo esta actividad es una verdad ancestral: “como es adentro, es afuera” también conocida “como es arriba, es abajo”.

Durante las sesiones utilizo diferentes herramientas holísticas que he utilizado conmigo y con otras personas.

Desde hace casi 20 años vivo en México, y es aquí que tengo mi base de vida y desde donde doy consultas online a todo el mundo.

Healing Presence es un proyecto hecho realidad y mi propósito principal es activar tú fuerza creativa de renovación, capacitarte para adquirir nuevas habilidades y motivarte para desplegar potenciales de acción, a tú manera.

Te saludo desde mi corazón.

Eleonora Adeff.

Datos de contacto:

Teléfono: +52 55 13453673

Email: [email protected]

Sitio web: www.my-healingpresence.com

Instagram: @eleonora_adeff

por CEDOC