De la Vocación a la Excelencia: El Camino de un Cirujano Plástico

¿Cómo fueron los inicios de su profesión?

Los inicios de mi profesión comenzaron en mi infancia, al ver el mundo de la medicina y el arte de curar inmersos en la mayor parte de mi familia. Luego, al terminar mis estudios secundarios, comencé a estudiar esta profesión en la Universidad Católica de Córdoba y, en 2do año de universidad, a trabajar con un cirujano plástico. Dicho cirujano me ayudó a interiorizarme y aprender todo sobre las técnicas, valores y saberes de una rama de la medicina que siempre me apasionó, lo cual me terminó de convencer sobre a cuál especialidad quería dedicarme durante toda mi vida.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Gracias a mi equipo de compañeros, los servicios que puedo brindar abarcan una amplia gama.

Para casos de heridas o accidentes, ofrezco la cirugía plástica. Cuando lo que se requiere son mejorías o cambios a nivel corporal, ofrezco la cirugía estética. También ofrezco cirugía reconstructiva tanto para casos oncológicos o con malformaciones congénitas, como para pacientes con quemaduras severas y/o traumatismos producidos por accidentes de tránsito.

Creemos que la medicina avanza todos los días, por lo cual estamos en capacitación constante. Así es como incorporamos recientemente el servicio de reasignación de género, del cual somos líderes.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

En el mediano plazo, proyecto lograr mayor potencial y ser un referente tanto en el mundo de la cirugía plástica como en mis lugares de trabajo:

*Hospital de Urgencias: Donde soy médico de staff.

*Clínica Privada Vélez Sarsfield: Aquí me desempeño como Jefe de servicio.

*Crespo Consultorios: Consultorio privado, el cual fundé junto con mi familia.

¿Qué los diferencia de la competencia?

Junto con mi equipo, creemos que la medicina es una profesión que requiere estar a la vanguardia de todas las innovaciones que se desarrollan minuto a minuto. Es por esta razón que brindamos un servicio integral, el cual te acompañará desde las consultas hasta la completa recuperación del post-operatorio.

Si comenzaras de nuevo, ¿que harías diferente?

La pasión por mi profesión me llevó a formarme no sólo aquí sino también en otras partes del mundo, tales como Buenos Aires, Chile y Brasil. Lugares donde tuve la oportunidad de conocer diversos equipos de cirugía plástica para distintas especialidades, lo cual me permitió discernir la mejor manera de lograr la excelencia a la hora de brindar mis servicios. Volvería a comenzar con la misma motivación.

Dr Matías Crespo. Cirugía plástica, estética y reparadora.

