Mauricio Macri festejó la Boleta Única

“Boleta Única. No está más viejo que yo, pero casi”, destacó Mauricio Macri, en un video subido en la cuenta oficial del PRO, y rememoró: “2006 fue la primera vez que presentamos un proyecto de Boleta Única. Y lo hicimos desde el llano, en ese momento cuando éramos gobierno. Porque creemos en la verdad”.

En la grabación, expresidente liberal tomo partido a favor de la reciente sanción en favor de Boleta Única de Papel y concluyó: “Entonces la verdad, es escuchar a la gente. La verdad es que la gente vote lo que siente. Y que no le escondamos la boleta, no le robemos la boleta, no los presionemos. Es un paso que haya más orden y veremos como lo disfrutamos todos juntos, esperemos en las elecciones del año que viene”.



El proyecto que renueva el sistema electoral nacional recibió 143 votos afirmativos, gracias al amplio consenso que existía entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados, como el PRO y el radicalismo. Mientras el gobierno, a través de la Oficina del Presidente, celebró que el instrumento comience a utilizarse en los comicios del año entrante.

"La Boleta Única de Papel pone fin a un sistema de votación que imperó en la Argentina decadente de los últimos 100 años, que beneficiaba a la casta política y que facilitaba todo tipo de flagelos cuando los ciudadanos eran llamados a las urnas para realizar el sagrado acto de sufragar", destacó el comunicado gubernamental.



“Este nuevo instrumento electoral, que comenzara a utilizarse a nivel nacional tan pronto como en las elecciones del año próximo, será el sistema que los argentinos utilizarán para elegir a sus representantes en la nueva Argentina que propone el presidente Javier Milei por los próximos 100 años, donde la trampa y el fraude electoral no dominarán el proceso político”, continuó el mensaje.

Finalmente, mencionando los objetivos económicos y políticos de la gestión de Javier Milei, el texto concluyó: “En la nueva Argentina, sin inflación, con una economía ordenada y sin déficit crónico, con un modelo de seguridad que combata el delito y un sistema judicial que termine con la doctrina en favor de los delincuentes, habrá un sistema de votación a la altura de las circunstancias”.