Las constelaciones familiares cuánticas (Parte III)

Por ejemplo, primero los padres y luego los hijos: los padres tienen prioridad sobre los hijos porque llegaron a la familia antes, y los hijos deben respetar y reconocer a sus padres como una figura de origen. Como lo dice Bert Hellinger en su libro “Las Fuerzas del Amor”: El mayor, el que ha vivido antes que otros, necesita respeto y agradecimiento. Nada más. Sin juicio, sin salvadores. De esta manera, su misión es reconocida…”. “Cuando uno está en su lugar tiene fuerza y es eficaz, respeta a los más antiguos y tiene el respeto de los nuevos. A cambio, los más antiguos le dan su protección y él le da su amor a los más nuevos.”

Cada persona en el sistema familiar tiene un lugar y un rol específico. Los roles no deben ser intercambiados ni confundidos. Así es que los hijos no deben tomar el lugar de los padres ni viceversa, y se debe respetar la jerarquía entre los hermanos. Por ejemplo, hay situaciones en las que las personas sólo cuentan a los hermanos vivos, olvidando bebés no nacidos o niños que murieron de pequeños, ya sea por ignorancia, por dolor o simplemente no tomarlos en cuenta. Y es importante que cada miembro acepte su rol y el de los demás, lo que contribuye a un funcionamiento armonioso del sistema.

En el caso de las parejas, ambos miembros están en igualdad de jerarquía, y es importante respetar y reconocer las relaciones anteriores de cada miembro porque dieron lugar a que se forme la nueva relación. Ignorar o desvalorizar las parejas previas de uno de los dos puede generar desarmonía en la relación actual.

Con respecto al orden en un grupo, citamos nuevamente a Hellinger en su libro “Las Fuerzas del Amor”: “Si el grupo es la familia, la edad es la que va a ordenar a los miembros. Si el grupo es una empresa, el orden será la cronología de la llegada a esa empresa y también el rol desempeñado.”

Nos despedimos citando a Joan Garriga: “"El amor necesita orden. Si se pierde el orden, el amor no puede fluir."

Carla Villarreal y Nicolás Campilongo

por CEDOC