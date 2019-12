Fontevecchia: "NOTICIAS nació con el periodismo de investigación"

“Me parece que no se están celebrando aquí los 30 años de una publicación, sino los treinta años de hechos que NOTICIAS cubrió pero que nos trascienden”, expresó Jorge Fontevecchia, fundador de NOTICIAS y CEO de Perfil Network, sobre el escenario del Teatro Colón.

En su mensaje de celebración por los 30 años de la revista, Fontevecchia contó que “cuando NOTICIAS aparece, a fines de 1989, lo que estaba naciendo era el periodismo de investigación”.

El fundador de NOTICIAS resumió la historia de ese proceso. “Las redacciones de los grandes medios estaban atravesadas por tantas décadas de dictaduras y censura. No es casual que dos medios nuevos, Página12 encabezado por Jorge Lanata, y NOTICIAS dirigida por quien les habla, iniciaran el camino del periodismo de investigación en la Argentina, influidos también por una cuestión generacional”, recordó.

El Muro de Berlín es un símbolo clave en la explicación de Fontevecchia: “1989 fue un año bisagra, porque entonces se dieron los últimos alzamientos contra el orden democrático, tanto por parte de militares como por grupos guerrilleros. Y fueron los últimos porque cayó el Muro de Berlín. Y terminada la Guerra Fría, llegó la democracia a América latina, que había sido territorio de aquel enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos.”

Fontevecchia hizo referencia, con las imágenes alusivas de fondo, al bloque del Muro de Berlín intervenido por el artista Pablo Temes, responsable del Arte de Editorial Perfil y de las tapas de NOTICIAS desde su nacimiento. “La misma noche en que cerrábamos la edición de la revista, se estaba cayendo el Muro, por eso creemos que es un símbolo del cambio de era y un hecho representativo del periodismo de investigación”, aseguró.

Y de esa coincidencia surgió la iniciativa editorial de traer varios bloques de Muro desde Alemania Oriental, a cambio de la donación de un colegio en aquel país. El edificio del Grupo Perfil alberga la mayor cantidad de bloques de aquel Muro, fuera de Alemania.

“Creemos que los muros son alegorías. Los muros también son las grietas que nos dividen. Y el Muro es un simbolismo de la censuro, para que no se vieran de un lado a otro, literalmente que no pasaran las publicaciones impresas. Con lo difícil que fue, esos muros son más fáciles de derribar: los más difíciles son los que no vemos, que están dentro nuestro, y que tienen que ver con la incomprensión del Otro”, opinó Fontevecchia.

Rogelio Frigerio, Victoria Donda, Ginés González García, Nicolás Trotta, Cornelia Schmidt-Liermann, Jorge Argüello y Horacio Rodríguez Larreta fueron algunas de las personalidades de la política que evidencian la asistencia plural de invitados a la fiesta de NOTICIAS en el Colón.

“Nosotros hemos venido luchando contra lo que denominamos el mayor mal de la Argentina, que es la Grieta. Siempre tratamos de hacer eventos transgrieta. Tratando de juntar personas que piensan distinto, aquí hay funcionarios del gobierno saliente y del entrante. Creo que los medios tenemos esa especial misión de construir la comunicación entre los diferentes. Esperamos que este evento de hoy también sirva para eso”, concluyó Fontevecchia.

por R.N.