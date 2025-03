Artistas solidarios por Bahía Blanca

El viernes 7 de marzo, Bahía Blanca sufrió unas intensas y fuertes tormentas que causaron serios e innumerables destrozos en toda la ciudad. Los habitantes del municipio sufrieron la catástrofe en sus propias viviendas, perdiendo los bienes materiales. Pero, lo más trágico del acontecimiento es que dejó, hasta el momento, 16 muertos y decenas de desaparecidos.

Hasta ahora son más de mil personas evacuadas y los números siguen ascendiendo. La presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, y hasta el propio presidente Javier Milei se interiorizaron sobre como reconstruir y salvaguardar a la ciudad y sus ciudadanos.

Ante la situación desesperada, clubes de fútbol, iglesias, asociaciones sociales y artistas se juntaron con el objetivo de recaudar donaciones para los bahienses que perdieron todo en la tragedia temporal del pasado viernes. “Mi familia me cuenta que es una desolación absoluta. No lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento y recién hoy pudo salir y camina por las calles de una ciudad que no reconoce. Los comercios destruidos”, afirmó el cantante Abel Pintos, oriundo de Bahía Blanca, a TN.

El cantautor de populares melodías como “No me olvides” y “Sin principio ni final” indicó que lo recaudado en sus próximos shows será para los damnificados. “Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos”, posteó en su cuenta de X.

En otros puntos del país, otros artistas han decidido en embarcarse en la ayuda solidaria a través de las donaciones en sus próximas presentaciones. Este es caso del grupo correntino de folklore Los Alonsitos, que se presentaran el domingo 16 de marzo, a las 19 hs, en el anfiteatro Cocomarola de Corrientes. “Las donaciones se llevaran al Centro de Educación Física de Corrientes Capital, desde ese mismo domingo a la mañana y se canjearan por tickets para ingresar al festival solidario”, explicó Ariel Báez del reconocido conjunto de chamamé.

“La verdad es que se espera muchísima gente en el anfiteatro. Corrientes es una provincia muy solidaria y también con experiencia lamentablemente de vivir momentos muy difíciles ligado a inundaciones, incendios por la sequía de estos últimos tiempos. Los correntinos nos sentimos siempre muy ayudados, por muchas provincias y, entre ellas, Buenos Aires. Así que quisimos devolver un poco de esa solidaridad que tanto han tenido con nosotros en muchas ocasiones. Queremos mandar un abrazo a todas las familias bahienses. Todos somos Bahía Blanca”, destacó el cantante de Los Alonsitos en diálogo con Noticias.



En sus cuentas de Instagram y de la red social X, asimismo, artistas de la música pop y del sonido urbano como Lali Espósito y Nicki Nicole, entre otros fueron compartiendo los datos de algunos lugares donde están recolectando donaciones para enviar a los damnificados. La ayuda y la solidaridad de las celebridades están presentes en estos días.