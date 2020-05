Basta de cuarentena, la rebelión en las redes

Frente a la posibilidad de que la cuarentena se extienda hasta el 26 de mayo, en las redes sociales algunos sectores empezaron a mostrar hartazgo y volvieron tendencia el hashtag “Basta de cuarentena”.

“El 11 de mayo saldré a la calle y voy a empezar a hacer vida ‘normal’. Me hartaron con las extensiones. No voy a tolerar una más. El efecto benéfico de estar en casa, si existió tal cosa, quedó matemática y dinámicamente en el pasado. #BastaDeCuarentena”, escribió Miguel Ángel Boggiano, economista, en su Twitter. El asesor financiero fue de los que más promovió el hashtag, asegurando que “ya no hay argumentos científicos ni matemáticos” que obliguen a prolongar el aislamiento. Martín Litwak, abogado, coincidió con él y aseguró que “además hay fuertes argumentos económicos y legales para levantarla”. Javier Milei, economista, también apoyó la movida.

Con el mismo hashtag, algunos usuarios expresaron su preocupación por la falta de trabajo y la paralización de la economía. “¡Necesitamos reactivar la economía ya!”, “#BastaDeCuarentena. Porque el virus desaparece ni se cura con la cuarentena. Pero la economía, las empresas, los empleos sí están desaparecieron. Porque vamos hacia la mayor crisis socio económica si seguimos encerrados matando miles de personas de hambre”, fueron algunos de los twitts con más repercusión. “El presto”, un periodista de Córdoba, arengó: “El 10 se les termina el circo. Todos los laburantes a las calles”.

Otros se mostraron en contra de seguir con la cuarentena, señalando que es una estrategia política del gobierno, en línea con los dichos de la senadora de Juntos por el Cambio Felicitas Beccar Varela, quien había afirmado: “El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios e industrias fundan y una vez que funden empiezan a estatizar”.

En ese contexto, se difundió un flyer en la misma red social para hacer “la marcha de los barbijos”, el jueves 7 de mayo. “Salimos por la democracia. Con barbijo y respetando la distancia. En todas las esquinas del país”.

Boggiano además compartió un video realizado por Andrés Olivera, realizador audiosvisual, en donde hace una fuerte crítica a las decisiones tomadas por el gobierno readaptando una escena de la película “Joker”. “Por qué no preguntas a los monotributistas o a los autónomos, a los que perdieron el trabajo, si se sienten héroes quedándose en casita. Pero ellos no se bajan el sueldo y compran barbijos con sobreprecio con nuestros impuestos”.